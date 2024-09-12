貝碧佳最快明天轉中颱！這2日最接近台灣 北部留意大雨

颱風貝碧佳最快明天增強為中度颱風，中央氣象署預報員張承傳表示，預估貝碧佳颱風15、16日最接近台灣，屆時受到其外圍環流影響，北部、東北部有短暫陣雨，其他地區多雲，午後有雷陣雨。

張承傳表示，周六（14日）貝碧佳接近琉球附近海面，加上東北風會帶來更多水氣，迎風面降雨擴大，北部、宜蘭以北有短暫陣雨，花東有局部降雨，其他地區為多雲，清晨至上午，中南部有零星短暫降雨，午後有短暫雷陣雨，西半部午後則要注意局部大雨。

周日、一（15、16日）貝碧佳離台灣較近，受到外圍雲系影響，北部、東北部有短暫陣雨，其他地區要留意午後雷陣雨，周一白天貝碧佳將接近中國大陸浙江、華中沿海一帶，這幾天也要留意長浪。