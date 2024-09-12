診所調劑費爭議 藥師公會9/19陳抗活動暫緩

不滿健保署擬調高診所調劑費與社區藥局相同，藥師公會原訂9月19日上街頭，但今天宣布暫緩。理事長黃金舜表示，考量健保署後續與醫、藥界會議時間未定，勉強陳抗恐失焦。

目前醫院、社區藥局和診所的藥事服務費（調劑費）健保點值分別為61點、54點、39點，衛生福利部中央健康保險署日前規劃，擬調高診所調劑費與社區藥局相同。

藥師公會理事長黃金舜8月底率10多人與健保署長石崇良當面談，初步雖達成將邀醫界再討論的共識，當時黃金舜強調，9月19日仍將號召千人上街頭。

不過，陳抗活動出現轉圜，藥師公會今天傍晚發布新聞稿表示，經與藥劑生公會全聯會開會討論，基於健保署與醫界及後續和醫藥二界的會議日期未定，在形勢尚未明朗前，陳抗活動暫緩進行。

黃金舜接受媒體電訪說明，昨天已與台北市警局大安分局討論，包括遊覽車、布條的位置已有所規劃，手拿牌、宣傳車都準備好了，從北到南動員預計2000人左右。

黃金舜坦言，今天開會後，考慮石崇良強調醫藥分業、醫療分級，並承諾後續將找再醫師公會、藥師公會開會的日期未定，換言之19日前可能不會有結論，擔心若堅持勉強抗議，目標不明確恐失焦。

他接著話鋒一轉，劍指衛福部長邱泰源立場不夠明確，相較前衛福部長陳時中、薛瑞元秉公處理，邱泰源過去曾擔任醫師公會理事長，在立法委員期間只偏袒醫師，有幹部與其他團體提議直衝衛福部，問問邱泰源「到底是醫師公會的部長，還是醫療體系的部長？」開會後，目前認為陳抗和找衛福部長這兩件事，一碼歸一碼。

對於藥師公會宣布陳抗暫緩，衛生福利部中央健康保險署署長石崇良接受媒體聯訪表示，謝謝藥師團體的理解，會持續扮演溝通的平台，以病人權益為最大考量之下，平衡醫藥分業政策落實跟分級醫療。