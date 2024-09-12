醫護人力保衛戰 各大醫學中心用薪留住人才

醫事人員待遇今天再傳好消息，新光醫院宣布10月起全院平均再調薪4%；長庚今年例行加薪調幅10%與去年相同，振興醫院則自去年起針對一線護理師累計調薪23%。

近年人力出走潮，燒出醫護人員勞動條件問題。中華民國護理師護士公會全聯會理事長紀淑靜今天接受媒體聯訪直言，職場改善要循序漸進，且要從三方面進行，包含政府願意重視、投資護理；醫院管理者要照顧護理人員，要重視薪資與職場友善；護理人員本身專業也要提升。

新光醫院今天宣布，董事會通過10月起再平均調薪4%；今年全體員工薪資累計調升逾10%，輪值3班護理人員自去年11月起更已3度調薪、幅度近14%。副院長洪子仁告訴中央社記者，關床情況也漸改善，病床降載關床數已自去年9月的91床，降至今年8月底的44床，且有望在今年10月底降至20床以下。

振興醫院院長魏崢則指出，醫院從去年1月到今年為止，員工已調薪11%至23%不等，其中第一線護理人員調幅最高。魏崢說，不同醫院可能有不同考量，自己作為財團法人，「賺到的錢本來就要發給員工」，因此今年中秋獎金也比往年多；目前醫院人力仍相當緊繃，但員工滿意度已提升，離職潮也逐漸減緩。

長庚財團法人行政中心執行長游進邦說，不論景氣好壞，長庚醫療體系每年都例行加薪，今年加薪幅度10%，與去年相同。如今大環境使然，在台灣不論醫院大小，一定得面對關床問題，雖然長庚醫療體系護理人力還是有缺口，但病床數量已經慢慢在恢復。

三軍總醫院院長洪乙仁說，年初護理聘等有往上調整，每人大約加薪新台幣3000至4000元。三總確實有被去年關床潮襲捲，幸好政府祭出許多醫護人員值班獎勵措施，及時「止血」，床數沒有持續減縮，再加上正值護理系學生畢業季，逐漸招募到新血，相信之前關上的床位，有望慢慢重新開啟。