醫師：身高遺傳佔7至8成 生長遲緩應及早就醫
亞東醫院小兒部醫師高銓宏今天表示，生長遲緩不僅影響孩子的自信心，還可能導致健康問題，家長應留意與記錄孩子的成長發育，有疑慮應及早至兒童遺傳內分泌科評估與追蹤。
亞東醫院醫師高銓宏今天透過新聞稿表示，生長遲緩通常定義為兒童在1年內身高增長不到4公分，或其身高長期位於身高百分位曲線的低位，即低於同年齡、同性別的平均身高標準。
高銓宏說，孩子的身高，遺傳因素佔比達7至8成，其他環境因素如均衡飲食、充足睡眠和適當運動等，也都對生長發育有直接影響。若這些環節出現問題，可能對孩子增長身高產生不良影響。
高銓宏說，「生長激素缺乏症」與「低出生體重兒」，是導致生長遲緩的因素，及早診斷是關鍵，以確保孩子在關鍵時刻採取適當的治療措施。其中，抽血檢查是基本診斷方法之一，能檢測是否缺乏生長激素或其他內分泌異常。
他說，若確診為缺乏生長激素，除補充營養促進成長發育外，若有必要，應考慮進行生長激素治療；尤其在青春期前，治療效果最佳。整個治療過程需密切監控，以確保療效及安全性，因此，專業醫療團隊與家長間的緊密溝通與合作非常關鍵。
亞東醫院副院長林子玉表示，家長應積極參與孩子的成長過程，定期監測孩子的身高和體重，並詳細記錄孩子的飲食、睡眠和運動等生活習慣。若生長曲線出現異常或發育遲緩，應及時尋求專業醫療建議。
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