快訊

貝碧佳最快明天轉中颱！這2日最接近台灣 北部留意大雨

獨／台灣被親俄駭客盯上！證交所、兆豐、彰銀下午官網一度當機 出手原因曝

網友爆料「蛋黃酥有蟑螂」卻沒單據 不二糕餅：不排除提告

醫師：身高遺傳佔7至8成 生長遲緩應及早就醫

中央社／ 新北12日電

亞東醫院小兒部醫師高銓宏今天表示，生長遲緩不僅影響孩子的自信心，還可能導致健康問題，家長應留意與記錄孩子的成長發育，有疑慮應及早至兒童遺傳內分泌科評估與追蹤。

亞東醫院醫師高銓宏今天透過新聞稿表示，生長遲緩通常定義為兒童在1年內身高增長不到4公分，或其身高長期位於身高百分位曲線的低位，即低於同年齡、同性別的平均身高標準。

高銓宏說，孩子的身高，遺傳因素佔比達7至8成，其他環境因素如均衡飲食、充足睡眠和適當運動等，也都對生長發育有直接影響。若這些環節出現問題，可能對孩子增長身高產生不良影響。

高銓宏說，「生長激素缺乏症」與「低出生體重兒」，是導致生長遲緩的因素，及早診斷是關鍵，以確保孩子在關鍵時刻採取適當的治療措施。其中，抽血檢查是基本診斷方法之一，能檢測是否缺乏生長激素或其他內分泌異常。

他說，若確診為缺乏生長激素，除補充營養促進成長發育外，若有必要，應考慮進行生長激素治療；尤其在青春期前，治療效果最佳。整個治療過程需密切監控，以確保療效及安全性，因此，專業醫療團隊與家長間的緊密溝通與合作非常關鍵。

亞東醫院副院長林子玉表示，家長應積極參與孩子的成長過程，定期監測孩子的身高和體重，並詳細記錄孩子的飲食、睡眠和運動等生活習慣。若生長曲線出現異常或發育遲緩，應及時尋求專業醫療建議。

亞東醫院 睡眠 醫師

延伸閱讀

25歲男在女友家打情趣水仗…全裸墜樓亡 檢指示抽血驗尿

「100元到府抽血」當餌？跨縣市違規招攬健檢 苗縣府將約談開罰

登山健行傷膝蓋？醫警告「4大壞習慣」是元兇：不要大步大步跨！

奏完最後一曲鋼琴師墜樓亡 胞姊悲赴往生室見最後一面

相關新聞

貝碧佳最快明天轉中颱！這2日最接近台灣 北部留意大雨

颱風貝碧佳最快明天增強為中度颱風，中央氣象署預報員張承傳表示，預估貝碧佳颱風15、16日最接近台灣，屆時受到其外圍環流影...

颱風路徑潛勢圖「範圍愈大愈強」？ 氣象署釋疑正確解讀

輕度颱風貝碧佳最快明天轉中颱，15、16日最接近台灣，中央氣象署今解釋，民眾在看「颱風路徑潛勢圖」時，紅色實現畫出的範圍...

中秋賞月碰運氣！貝碧佳環流雨彈襲 接續還有颱風生成

中央氣象署預報員張承傳表示，周六貝碧佳颱風接近琉球、周日通過琉球並接近華中沿岸，將帶來短暫雨及長浪，周二中秋節離開，但台...

網友爆料「蛋黃酥有蟑螂」卻沒單據 不二糕餅：不排除提告

台中人氣蛋黃酥「不二糕餅」近期遭網友發照片爆料，指出在蛋黃酥中吃到蟑螂，但由於照片中疑點重重，且發文者至今仍無法提出購買...

不想鬱鬱寡歡 醫師提醒：吃這營養素防失智又降憂鬱

在老年人口的精神疾病中，以憂鬱症盛行率最高，其次為失智症。精神科醫師楊聰財表示，隨著全球人口老齡化的趨勢加劇，老年憂鬱備...

患者曾盼比照傅達仁安樂死 最後在家人陪伴下錄音感謝護理師離去

護理人員不論醫院和社區都扮演照護體系的重要角色，台灣安寧緩和護理學會理事長邱智鈴指出，安寧就如同四季中的冬天，也是人生最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。