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台東農改場開發無菌水草瓶 田字草114年中上市

中央社／ 台北12日電
農業部台東區農業改良場召開「療育空間新塑造・多彩無菌水草瓶」記者會，發布全球罕見的「無菌水草坪瓶」研究成果。圖／中央社
農業部台東區農業改良場召開「療育空間新塑造・多彩無菌水草瓶」記者會，發布全球罕見的「無菌水草坪瓶」研究成果。圖／中央社

台東區農改場與業者共商出全球罕見的「無菌水草瓶」概念，並費時3年研究讓它成真，今天發表6款，包含吸睛的粉紅針葉柳，免養護可放5個月以上，而鮮綠色田字草明年中上市。

農業部台東區農業改良場今天召開「療育空間新塑造・多彩無菌水草瓶」記者會，發布全球罕見的「無菌水草坪瓶」研究成果。計有6款產品，包含粉紅針葉柳、紫艷虎耳、黃褐色溫蒂椒草、鮮綠色田字草、淡綠色太陽草及白綠色白金矮珍珠，色彩繽紛深具商機。

台東區農改場場長陳信言說，日本銷售的是水草杯，不含水、有培養基；而不僅有培養基，也含水且無菌的「無菌水草瓶」，是台東區農改場跟業者小室瓶栽一起討論出來的，全球罕見、還沒看到過。

他指出，後來副研究員李文南投入3年研究，完成以上6種色彩繽紛的「無菌水草瓶」，其中鮮綠色田字草已取得智慧財產權，將技轉給業者小室瓶栽。業者告訴中央社記者，要再將8分滿的水瓶調適到全滿，預計明年中上市。

李文南說，小室瓶栽自己約產出3款上市，都是水草色系，而台東區農改場的6款色澤相對豐富，不僅有翠綠、淡綠、黃褐色、紫艷，還有粉色的粉紅針葉柳，非常討喜，因為不同於一般水草的色系。

他重申，以上「無菌水草瓶」可免養護觀賞5個月以上，是很新穎的療癒產品，可放在室內、書桌上觀賞，另外5款將持續強化定性，待申請智慧財產權後再技轉上市。

小室瓶栽也說，過去3年市場迅速發展，初期年營收新台幣30萬元，已成長到160萬元，年成長率超過50%，具備商機；單價從300多元起，到800、900元，以及1500、2000元都有。

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