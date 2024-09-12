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中橫公路搶修 最快年底開放遊園專車至長春祠

中央社／ 花蓮縣12日電
中橫公路東段沿線在地震後持續進行災後搶修復建工程。圖／公路局提供
中橫公路東段沿線在地震後持續進行災後搶修復建工程。圖／公路局提供

0403強震重創台8線中橫公路，目前仍採白天管制放行、夜間封閉，公路局持續進行受損路段搶修，規劃今年底或明年初開放遊園專車至長春祠，實際時間仍要待景區復原工程進度。

交通部長陳世凱昨天上午前往太魯閣長春祠停車場及台8線183.6k福德祠視察，公路局東區養護工程分局分局長林文雄簡報沿線災後復建工程進度。

林文雄提到，為加速提振花蓮觀光產業，與太魯閣國家公園管理處、花蓮縣府共同推動，今年底或明年初開放台灣好行遊園專車規劃動線。

陳世凱指示盡快完成燕子口至九曲洞隧道路段間的4處明隧道工程發包施工，提升中橫公路抗災性、提供安全行車空間等；期許太管處盡快完成砂卡礑、長春祠等園區復建工程發包施工，為後續開放長春祠遊園專車做好規劃。

太管處長劉守禮今天接受中央社記者採訪指出，長春祠景點雖相較其他景點受損輕微，仍有多處設施遭落石砸壞需要復原，且目前招標進度不太順利，已多次流標，開放時間仍無法明朗化。

劉守禮說，完成復原工程後，下階段才是補強或提升安全性的工程，開放初期仍有落石疑慮，考量長春祠景區前腹地不大，遊園專車進出可避免交通壅塞疑慮。

台8線中橫公路東段震後受損，不分平、假日施工管制放行，太魯閣口至天祥段每天上午7時至8時、10時、中午12時至下午1時、下午3時及下午5時至5時30分共5時段放行，晚間6時30分至翌日上午7時封閉。

中橫公路 太魯閣國家公園 落石

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