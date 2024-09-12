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2024台東藝穗節把山海當舞台 多元節目遍地開花

中央社／ 台北12日電

利用台東山海美景優勢作為舞台、跳脫傳統劇場演出框架的台東藝穗節，今年邁入第5年，10月起將帶來豐富節目，從台東中央市場天台跳進利吉惡地，讓後山遍地開花。

2024台東藝穗節以「選擇障礙」的概念來詮釋台東在各種地貌空間、藝術展現形式，乃至生活工作與人生目標之間各種選擇呈現的糾葛與掙扎。在每個選擇障礙的背後，都有一種「不甘平凡」的期待。

今年台東藝穗節記者會首度移師台北舉辦，本屆表演團隊姊弟製作「裂縫裡的光」與狂夢藝術「美好的事台東篇」也帶來精彩片段，讓全場目不轉睛、屏息欣賞。

台東縣政府文化處處長李吉崇表示，台東非常特別，人口不到全台百分之一卻住在十分之一的土地上，擁有豐沛山海資源創造環境劇場優勢，期待觀眾來探索實驗性的節目魅力。

策展人賴韋丞認為藝穗節就像培養皿般，希望培育出許多made in台東的優秀作品，今年就有許多有趣的作品，例如「裂縫裡的光」就是設計成兩天一夜、18小時的沉浸式旅行，觀眾跟著演員扮演的角色遊走在台東市區，穿越時空回到歷史建物過去。

另外，藝術家胡嘉豪的「相」則把常被遺忘的市場天台化作高空馬戲平台，讓賴韋丞強調，「台東很遠但絕對值得」。

本屆採全國徵件模式，經評審委員討論及投票，選出複象公場、紅鼻子馬戲團、零捌玖089 IPOPSpace+、身知島製作、阮劇團、狂夢藝術、極至體能舞蹈團、希舞集聚舞蹈劇場、Thursday Off、姊弟製作等14組團隊。

今年將在台東中央市場天台、東河舊橋、部落天空步道等各種意想不到的東部地景空間展演，遍地開花。展期將從10月5日演出至11月24日。

劇場 台東 天空步道 舞台 藝術家

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