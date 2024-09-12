在宅急症照護擬增安寧 最快114年上路估2萬人受惠

健保署在宅急症照護今年7月上路，截至8月已收案255人，以尿路感染居多，近9成無再轉急診或住院，署長石崇良說，研擬擴大安寧個案為適用對象，估2萬人受惠，最快明年第1季上路。

台灣人口快速老化，2025年將邁入超高齡社會。健保署統計截至2022年，65歲以上保險對象人數約占17.3%，醫療費用約占41.57%。衛生福利部長邱泰源今天在論壇致詞表示，在宅急症照護試辦計畫是將急性照護送到長者家中或照護機構，在熟悉環境得到合適照護是世界趨勢。

石崇良表示，明年度希望可以擴大辦理在宅急症照護適用對象與給付內容調整，包含規劃新增居家安寧個案可以全程在宅急性照護，未來不僅可能開放提供安寧癌症末期患者疼痛治療、惡性體質營養等急性處理在家提供服務，粗估2至3萬人受惠，最快明年第1季上路。

台灣在宅醫療學會理事長余尚儒7年前從台灣西部翻過中央山脈，走進台東縣都蘭村，創造出全台第1家通往家的診所，他說，同意急症在宅新增居家安寧，曾遇過1名攝護腺癌末期骨轉移、選擇在家安寧的伯伯，生前飽受骨頭痛之苦，總舟車勞頓赴醫院疼痛治療，看了捨不得。

石崇良說明，現行在宅急症照護試辦計畫對象為感染症，包含肺炎、尿路感染、軟組織感染等3類，截至8月已收案照護個案255人，照護對象以75歲以上長者為主，尿路感染居多、肺炎次之，醫療團隊定期到家訪視，給付採取多元性包裹式論日論次給付，還有回饋獎勵金。

石崇良表示，在宅急症照護透過建立「遠距醫療」與「遠端監測」，將醫院照顧延伸到個案家中，再加上執行中心確保24小時服務不間斷，以利滿足急症個案突發的送醫需求，接受照護個案近9成可以治療完成，無須再轉急診或住院，1成需要送醫治療者以綠色通道入院。

石崇良說，這些個案過去在醫院接受同樣的治療至少需要住院10天以上，所有個案整體平均照護天數約5.4天，其中肺炎6.2天，尿路及軟組織感染約5天，照護小組會協助評估，必要時調整或轉介長照服務，透過試辦計畫將健保居家醫療及長照服務資源整合。