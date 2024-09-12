食藥署稽查酸化罐頭 5業者違規開罰共63萬元

食藥署今天公布酸化罐頭食品製造業稽查結果，這次共查核41家、其中5家業者違規，開出共63萬元罰單，以台南某業者因貯存逾期原料等多項違規，加上累犯，挨罰36萬元最高。

罐頭食品深入民眾生活，為強化罐頭食品製造業的自主管理能力，衛生福利部食品藥物管理署聯合地方政府衛生局執行「113年酸化罐頭食品製造業稽查專案」，結果今天公布。

食藥署統計，共查核41家罐頭食品製造業，並抽查93件罐頭產品標示及抽驗62件罐頭產品或農作物原料，其中1家GHP複查不合格、1家HACCP複查不合格、7件產品標示成分未由高至低排列等項目不符規定、1家業者查獲貯存逾期食品原料，轄管衛生局皆已依法處辦，總計裁處新台幣63萬元整。

食藥署北區管理中心主任鄭維智接受媒體電訪說明，加工方式有很多種，酸化罐頭是透過酸化處理，使其最終平衡酸鹼值（pH值）小於或等於4.6，減少微生物風險外，加熱殺菌溫度不用那麼高，適口性等都會比較好，常見酸化罐頭如花瓜產品。

這次單一業者遭裁罰金額最高者是台南市的田庄食品有限公司，鄭維智說，因業者12個月內第2次被查獲貯放逾期原料，根據食品安全衛生管理法相關規定，處以30萬元罰鍰，另外還有HACCP複查不合格罰6萬元，共裁罰36萬元。

食藥署強調，食品工廠業者應落實執行衛生安全管理，以確保製售產品符合食品安全衛生管理法相關規定，為維護國人飲食安全衛生，衛生機關將持續執行相關查核事項，倘有不符規定者，將依法處辦，以維護消費者食品衛生安全。