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颱風貝碧佳最快13日轉中颱 15至16日離台灣最近

中央社／ 台北12日電
颱風貝碧佳最新預估路徑。擷取自中央氣象署網站
颱風貝碧佳最新預估路徑。擷取自中央氣象署網站

中央氣象署今天指出，颱風貝碧佳最快明天增強為中度颱風，離台灣最近的時間點預估在15日及16日，屆時受到外圍雲系影響，北部、東北部有短暫陣雨，其他地區午後有雷陣雨。

中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，明天風向轉為東北風，東北部跟大台北地區要留意短暫陣雨，其他地區天氣跟今天類似，午後苗栗以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，雲林以南及南投地區並有局部大雨發生的機率。

張承傳說，14日貝碧佳向琉球靠近，風向轉為東北風，將為台灣帶來水氣，迎風面的北部地區、宜蘭以北有短暫陣雨，花東雨勢則是會比較局部，中南部則要留意午後雷陣雨。

張承傳指出，15日及16日貝碧佳離台灣較近，受到外圍雲系影響，北部、東北部有短暫陣雨，其他地區要留意午後雷陣雨，16日白天貝碧佳將接近中國沿海一帶，這幾天也要留意長浪。

張承傳表示，後續低壓帶中還有熱帶擾動發展機會，將會持續觀察。

東北風 氣象署 颱風

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