不想鬱鬱寡歡 醫師提醒：吃這營養素防失智又降憂鬱

在老年人口的精神疾病中，以憂鬱症盛行率最高，其次為失智症。精神科醫師楊聰財表示，隨著全球人口老齡化的趨勢加劇，老年憂鬱備受關注。不過，大多數長輩會以身體症狀來表現心理的不舒服，子女、照顧者容易以為是正常老化現象。

老年憂鬱如果不及時介入治療，當大腦長期處於負面情緒狀態，可能損傷腦部神經、演變成失智症，甚至有較高的自殺率。楊聰財說，老年憂鬱防治要從生理、心理、環境和精神方面多管齊下，改變陷入鬱鬱寡歡的危險因子。

在生理方面，楊聰財提醒，首重定期健康檢查，在健檢過程中，及早發現並控制心血管疾病、高血壓、糖尿病等慢性疾病。這些疾病如果反覆發作，易加重憂鬱症狀。透過定期體檢和醫療監控，能及時採取有效的治療措施，減少疾病對老年人心理的負面影響。

楊聰財強調，均衡飲食對於維持老年人的身體健康至關重要。研究指出，攝取富含抗氧化劑的食物，有助於降低憂鬱風險，可多吃水果、蔬菜、全穀物。此外，適量攝取Omega-3脂肪酸、維生素B群等營養素，能促進腦部健康，減少認知衰退的風險，並降低憂鬱的發生率。

運動對於老年人的生理健康和心理健康都有顯著的正面影響，不論任何年紀，都要養成規律運動習慣。適度的步行、游泳、瑜伽等有氧運動，能提高心肺功能，增強體力和免疫力，且運動能促進大腦釋放多巴胺和血清素等「快樂激素」，減輕憂鬱症狀。

隨著年紀增加，總睡眠時間下降，楊聰財提到，許多老年人常會因為身體不適或焦慮等原因，出現睡眠障礙。避開助眠藥物，應建立良好的睡眠習慣，例如：保持固定的起床、就寢時間，睡前不要再使用3C產品，打造安靜、舒適的睡眠環境，以提高睡眠質量。

除了上述改善方式，孤獨感是老年憂鬱的重要原因之一。豐富的社會支持系統有助於降低老年人憂鬱的發生率。楊聰財建議，家人、朋友和社區組織應積極主動與老年人保持聯繫，參加社交活動，幫助老年人擴大社交圈，增強歸屬感和幸福感。