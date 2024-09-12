快訊

新北科技執法年底再新增60處 「這路口」每月開罰5千件奪冠

涉貪政治人物保險箱有「大祕寶」？陳水扁、吳淑珍、林姿妙下場不同

加泰隆尼亞民族日：獨派低潮掙扎，巴薩足球隊發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

不想鬱鬱寡歡 醫師提醒：吃這營養素防失智又降憂鬱

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
老年憂鬱會出現失眠、心情低落、記憶力變差等現象，常被認為是老化、身體病痛所致。圖／本報資料照片
老年憂鬱會出現失眠、心情低落、記憶力變差等現象，常被認為是老化、身體病痛所致。圖／本報資料照片

老年人口的精神疾病中，以憂鬱症盛行率最高，其次為失智症。精神科醫師楊聰財表示，隨著全球人口老齡化的趨勢加劇，老年憂鬱備受關注。不過，大多數長輩會以身體症狀來表現心理的不舒服，子女、照顧者容易以為是正常老化現象。

老年憂鬱如果不及時介入治療，當大腦長期處於負面情緒狀態，可能損傷腦部神經、演變成失智症，甚至有較高的自殺率。楊聰財說，老年憂鬱防治要從生理、心理、環境和精神方面多管齊下，改變陷入鬱鬱寡歡的危險因子。

在生理方面，楊聰財提醒，首重定期健康檢查，在健檢過程中，及早發現並控制心血管疾病、高血壓、糖尿病等慢性疾病。這些疾病如果反覆發作，易加重憂鬱症狀。透過定期體檢和醫療監控，能及時採取有效的治療措施，減少疾病對老年人心理的負面影響。

楊聰財強調，均衡飲食對於維持老年人的身體健康至關重要。研究指出，攝取富含抗氧化劑的食物，有助於降低憂鬱風險，可多吃水果、蔬菜、全穀物。此外，適量攝取Omega-3脂肪酸、維生素B群等營養素，能促進腦部健康，減少認知衰退的風險，並降低憂鬱的發生率。

運動對於老年人的生理健康和心理健康都有顯著的正面影響，不論任何年紀，都要養成規律運動習慣。適度的步行、游泳、瑜伽等有氧運動，能提高心肺功能，增強體力和免疫力，且運動能促進大腦釋放多巴胺和血清素等「快樂激素」，減輕憂鬱症狀。

隨著年紀增加，總睡眠時間下降，楊聰財提到，許多老年人常會因為身體不適或焦慮等原因，出現睡眠障礙。避開助眠藥物，應建立良好的睡眠習慣，例如：保持固定的起床、就寢時間，睡前不要再使用3C產品，打造安靜、舒適的睡眠環境，以提高睡眠質量。

除了上述改善方式，孤獨感是老年憂鬱的重要原因之一。豐富的社會支持系統有助於降低老年人憂鬱的發生率。楊聰財建議，家人、朋友和社區組織應積極主動與老年人保持聯繫，參加社交活動，幫助老年人擴大社交圈，增強歸屬感和幸福感。

憂鬱症 睡眠時間 老年人口

延伸閱讀

u故事／年輕型失智症挑戰：在記憶中迷失 巷弄咖啡廳營造理解與包容

沒有香蕉！營養師大讚「10種解憂食物」吃了心情超好 咖啡、花生、全麥麵包、雞肉上榜

50世代三明治族面臨退休養老難題 精神醫給2建議做準備

手抖、惡心、心悸 小心「開學症候群」 醫授6招緩解

相關新聞

不想鬱鬱寡歡 醫師提醒：吃這營養素防失智又降憂鬱

在老年人口的精神疾病中，以憂鬱症盛行率最高，其次為失智症。精神科醫師楊聰財表示，隨著全球人口老齡化的趨勢加劇，老年憂鬱備...

患者曾盼比照傅達仁安樂死 最後在家人陪伴下錄音感謝護理師離去

護理人員不論醫院和社區都扮演照護體系的重要角色，台灣安寧緩和護理學會理事長邱智鈴指出，安寧就如同四季中的冬天，也是人生最...

開學後病毒群魔亂舞 台大醫：開學首月腸病毒威脅大

開學至今近兩周，多種病毒仍在學童間流行。台大兒童醫院小兒科主治醫師黃立民表示，近期腸病毒、黴漿菌、新冠病毒都還在學童間流...

雷雨來了！午後對流旺盛 5縣市大雨特報恐下到晚上

午後雷雨來了！中央氣象署下午15時5分針對嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島等5縣市發布大雨特報，恐一路下...

清大與馬偕合作治肝癌新技術 將展開全球首例人體試驗

國立清華大學與新竹馬偕醫院宣布合作將以硼中子捕獲治療技術醫治肝癌，屬於標靶放射治療，同時將展開全球首例人體試驗，為彌漫性...

三度調薪！新光醫院10月再調薪4% 累計今年已調高一成

最低工資審議會日前宣布明年最低工資調升4.08%。新光醫院今天宣布提早調薪。新光董事會通過，繼今年2月平均調薪4.6%、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。