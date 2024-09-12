患者曾盼比照傅達仁安樂死 最後在家人陪伴下錄音感謝護理師離去

護理人員不論醫院和社區都扮演照護體系的重要角色，台灣安寧緩和護理學會理事長邱智鈴指出，安寧就如同四季中的冬天，也是人生最重要的一段，曾有患者希望比照前體育主播傅達仁至瑞士安樂死，但在接受24小時居家安寧服務後，讓他在家人陪伴下在家裡平安善終，全家最後這個月的陪伴，是用錢也買不到的安寧療護真諦。

護理界喊話，希望10年未動的居家訪視費可提升至少20%，投入居家安寧的護理人員則希望不被排除在夜班津貼之外。護理師護士公會全聯會理事長紀淑靜談到人力缺口，表示許多投入居家護理的護理師，都曾在大醫院工作，擁有豐富經驗的，多數因為無法輪值三班而離開醫院。

紀淑靜說，只有護理人員知道，如何獨立地從評估、治療、後續資源介入照顧病人，包含居家安寧的推動等，希望民眾的健康識能也可以提升，替自己的未來做好準備。邱智鈴指出，善終是希望留下來的家人可以好好走下去，繼續人生，除了感顧患者，家人的感情和心情同樣重要。

許多人主張安樂死合法化，安樂死是善終的唯一選擇嗎？邱智鈴並不同意，她舉例，曾有患者希望比照傅達仁到瑞士安樂死，但家人非常不捨，他轉到南部醫院後接受24小時居家安寧服務，原訂某一天下午飛往瑞士，但當天清晨即在家平安善終。

在離去之前，患者與太太錄了一段話給安寧團隊，表示這在被照顧的一個月，真正體會到安寧真諦，全家最後這個月的陪伴，是用錢也買不到的。邱智鈴說，把病人末期症狀控制好，讓他們有生活品質，病人就不會想要安樂死，這也是安寧療護的價值。

邱智鈴說，政府給予護理人員夜班津貼，而安寧病房因為登記為特殊病床，導致安寧護理人員無法領到津貼，但是24小時的持續照顧更需要人力，這種排除會造成居家護理人員流失，需要大家給予肯定，衛福部夜班津貼不應排除居家安寧護理人員。