開學後病毒群魔亂舞 台大醫：開學首月腸病毒威脅大

開學至今近兩周，多種病毒仍在學童間流行。台大兒童醫院小兒科主治醫師黃立民表示，近期腸病毒、黴漿菌、新冠病毒都還在學童間流行，特別是剛開學第一個月，因為學童久未接觸彼此，腸病毒威脅較大。

8月底高國中、小學開學，顏俊宇醫師在臉書粉絲專頁分享，開學後病毒群魔亂舞，看診遇到很多病人，不只發燒、嘔吐，腸病毒、RSV、腺病毒都有。

疾管署雖然公布上周新冠就診人次來到今年新低，但黃立民表示，新冠肺炎在學童間的威脅仍不可輕忽，流感疫情近期稍微緩和，兩者都仍可能在秋冬造成新一波流行。

再者，腸病毒、黴漿菌仍持續在小孩子之間流行。黃立民說，因為剛開學，學童彼此接觸減少，因此開學第一個月腸病毒威脅較大，病例增加快速。根據疾管署預估，腸病毒疫情高峰已到，但是高點會持續到中秋節前後，上周腸病毒就診人次約1.4萬人次，為5年同期最高。

黃立民提醒，開學第一個月過後，雖然腸病毒疫情可能會趨緩，但是流感、新冠等呼吸道疾病可能造成第二波威脅，家長除了提醒孩子配戴口罩、勤洗手外，也可以打疫苗預防感染。新冠疫苗及流感疫苗2項公費都將在10月1日開打。另外，腸病毒亦有自費疫苗可以接種。

5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速。疾管署提醒，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。