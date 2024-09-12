食藥署「酸化罐頭」稽查 台南一業者黑芝麻粉逾期被罰

罐頭是不少「廚房殺手」的救星，但衛福部食藥署今天公布最新稽查結果，發現台南「田庄食品」貯存逾期黑芝麻粉，由於業者在12個月內第2次違反食安法，被重罰30萬元，加上另一項違反食品安全管制系統準則被開罰6萬元，總計36萬元為本次總裁罰金額的最大戶。

食藥署今天公布「113年酸化罐頭食品製造業稽查專案」結果，本次專案至113年8月26日，共完成查核41家罐頭食品製造業，其中1家GHP複查不合格、1家食品安全管制系統準則（HACCP）複查不合格、7件產品標示成分未由高至低排列等項目不符規定、1家業者查獲貯存逾期食品原料，上述不符規定事項，轄管衛生局皆已依法處辦，總計裁處新台幣63萬元整。

食藥署北區管理中心主任鄭維智說，「酸化」是一種食品加工方式，透過酸化劑等物質酸鹼度，讓pH值低於4.6，能減少微生物風險外，加熱殺菌也不用這麼嚴格，較能控管產品品質，常見的酸化罐頭產品如花瓜罐頭等。

本次單一業者被裁罰金額最高的，是台南市的田庄食品有限公司，鄭維智表示，業者貯存逾期食品原料黑芝麻粉，違反食安法第15條第1項第8款規定，因為業者在12個月內第2次違規，處新台幣30萬元整罰鍰，加上HACCP複查不合格，複查時仍有小組成員教育訓練證明文件未符合規定，複查結果不合格，違反食安法第8條第2項規定，處新台幣6萬元整罰鍰。

食藥署表示，食品工廠業者應落實執行衛生安全管理，以確保製售的產品符合食品安全衛生管理法相關規定，GHP或HACCP不符規定，經命限期改正而屆期不改正者，涉違反食安法第8條規定，可依同法第44條規定處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰；查獲貯存逾期食品原料，涉違反食安法第15條規定，可依同法第44條規定處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。