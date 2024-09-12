7月赴美人次創疫後新高 台美航線載客率高達95%

美國旅遊推展協會今天指出，今年累計至7月台灣赴美人次達23萬3722人，較去年同期成長18%；其中，7月赴美人次創下疫後單月新高，民航局統計更顯示7月台美航線載客率高達95%。

美國旅遊推展協會會長唐靜儀今天在記者會中表示，2023年美國接待了6700萬訪客，年成長率達31%，預計2024年訪客數將回升至7770萬。NTTO數據顯示台灣7月赴美旅客人數達4萬4500人，已恢復疫情前9成水準，而根據台灣的觀光署統計，2024年上半年，台美雙向旅客數量已超越疫前2019年水準，達到101%。

唐靜儀指出，根據民航局統計，7月台美航線所有航空公司載客率去程達到95%，包括新開的達美航空和中華航空西雅圖航班，整體來回平均載客率達90%。

唐靜儀說，預計2024下半年，飛往美國的航班運能將較2019年增加20%。隨著達美、華航及星宇航空新增飛往西雅圖的航班，台灣旅客將享有更多元且價格更具競爭力的美國旅遊產品選擇。

美國旅遊推展協會說，美國旅遊的蓬勃發展也展現在入境安檢上，美國運輸安全管理局（TSA）日前宣布在7月7日創下首次單日檢查超過300萬名旅客的紀錄；對此，旅客可善用美國國土安全部海關暨邊境保護局（CBP）的新工具，包括行動版ESTA和MPC（Mobile Passport Control，行動護照管制）。