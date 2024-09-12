快訊

新北科技執法年底再新增60處 「這路口」每月開罰5千件奪冠

涉貪政治人物保險箱有「大祕寶」？陳水扁、吳淑珍、林姿妙下場不同

加泰隆尼亞民族日：獨派低潮掙扎，巴薩足球隊發聲

7月赴美人次創疫後新高 台美航線載客率高達95%

中央社／ 台北12日電
美國旅遊推展協會長唐靜儀18日表示，台灣旅客赴美旅遊人次在今年6月已經恢復到2019年的70%水準。圖為台灣桃園國際機場內，中華航空飛紐約班機正進行飛行前準備。（中央社） 中央社
美國旅遊推展協會長唐靜儀18日表示，台灣旅客赴美旅遊人次在今年6月已經恢復到2019年的70%水準。圖為台灣桃園國際機場內，中華航空飛紐約班機正進行飛行前準備。（中央社） 中央社

國旅遊推展協會今天指出，今年累計至7月台灣赴美人次達23萬3722人，較去年同期成長18%；其中，7月赴美人次創下疫後單月新高，民航局統計更顯示7月台美航線載客率高達95%。

美國旅遊推展協會會長唐靜儀今天在記者會中表示，2023年美國接待了6700萬訪客，年成長率達31%，預計2024年訪客數將回升至7770萬。NTTO數據顯示台灣7月赴美旅客人數達4萬4500人，已恢復疫情前9成水準，而根據台灣的觀光署統計，2024年上半年，台美雙向旅客數量已超越疫前2019年水準，達到101%。

唐靜儀指出，根據民航局統計，7月台美航線所有航空公司載客率去程達到95%，包括新開的達美航空和中華航空西雅圖航班，整體來回平均載客率達90%。

唐靜儀說，預計2024下半年，飛往美國的航班運能將較2019年增加20%。隨著達美、華航及星宇航空新增飛往西雅圖的航班，台灣旅客將享有更多元且價格更具競爭力的美國旅遊產品選擇。

美國旅遊推展協會說，美國旅遊的蓬勃發展也展現在入境安檢上，美國運輸安全管理局（TSA）日前宣布在7月7日創下首次單日檢查超過300萬名旅客的紀錄；對此，旅客可善用美國國土安全部海關暨邊境保護局（CBP）的新工具，包括行動版ESTA和MPC（Mobile Passport Control，行動護照管制）。

國旅 美國

延伸閱讀

日企ispace登月艙最快年底升空 二度嘗試登月

911恐攻23年！美最神秘間諜機構推出Podcast 首集解密賓拉丹之死

挺烏…布林肯聯袂英外長訪基輔 提供經援、放寬武器使用

美國人藉口拍照 偷帶走中國國寶楚帛書 重要物證首披露

相關新聞

不想鬱鬱寡歡 醫師提醒：吃這營養素防失智又降憂鬱

在老年人口的精神疾病中，以憂鬱症盛行率最高，其次為失智症。精神科醫師楊聰財表示，隨著全球人口老齡化的趨勢加劇，老年憂鬱備...

患者曾盼比照傅達仁安樂死 最後在家人陪伴下錄音感謝護理師離去

護理人員不論醫院和社區都扮演照護體系的重要角色，台灣安寧緩和護理學會理事長邱智鈴指出，安寧就如同四季中的冬天，也是人生最...

開學後病毒群魔亂舞 台大醫：開學首月腸病毒威脅大

開學至今近兩周，多種病毒仍在學童間流行。台大兒童醫院小兒科主治醫師黃立民表示，近期腸病毒、黴漿菌、新冠病毒都還在學童間流...

雷雨來了！午後對流旺盛 5縣市大雨特報恐下到晚上

午後雷雨來了！中央氣象署下午15時5分針對嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島等5縣市發布大雨特報，恐一路下...

清大與馬偕合作治肝癌新技術 將展開全球首例人體試驗

國立清華大學與新竹馬偕醫院宣布合作將以硼中子捕獲治療技術醫治肝癌，屬於標靶放射治療，同時將展開全球首例人體試驗，為彌漫性...

三度調薪！新光醫院10月再調薪4% 累計今年已調高一成

最低工資審議會日前宣布明年最低工資調升4.08%。新光醫院今天宣布提早調薪。新光董事會通過，繼今年2月平均調薪4.6%、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。