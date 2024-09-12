快訊

柯文哲政治獻金案 檢今再次傳喚被告會計師端木正

圖書館被成人片取景？台大「比對畫面」喊告：非事實、踩到紅線

柯文哲訴訟打「辦A案問B案」蔚為風潮？黃子佼也用了這一招

聽新聞
0:00 / 0:00

離島就醫不便 和信醫院安排專責團隊、住宿助澎縣癌友

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
澎湖縣政府今天與和信治癌治癌中心醫院簽訂轉診策略聯盟合約，雙方建立綠色通道，未來和信醫院將協助患者住宿事宜、同日完成檢查與門診、優先安排住院病床。圖／和信醫院提供
澎湖縣政府今天與和信治癌治癌中心醫院簽訂轉診策略聯盟合約，雙方建立綠色通道，未來和信醫院將協助患者住宿事宜、同日完成檢查與門診、優先安排住院病床。圖／和信醫院提供

偏鄉與離島癌症病人就醫不便，尤其離島癌友，通常需至本島就醫，不僅就醫不便，還需要找地方住宿，讓病人心力交瘁。澎湖縣政府今天與和信治癌治癌中心醫院簽訂轉診策略聯盟合約，雙方建立綠色通道，未來和信醫院將協助患者住宿事宜、同日完成檢查與門診、優先安排住院病床。

澎湖縣長陳光復說，轄內民眾中罹患癌症，多數會選擇在本島接受治療，不僅交通不便，掛號與檢查都需耗費時間等待，還必須找地方留宿，對於癌症病友而言，帶來諸多不便與困擾，藉由和信醫院治療癌症的專長，提供轉診綠色通道，將可協助澎湖縣轄內病人快速轉診，減少等待時間。

澎湖縣衛生局長陳淑娟指出，和信醫院提供澎湖縣轉診病人住宿安排服務，門診同日檢查與住院病床優先安排等，並提供首次就醫免掛號費等就診優惠；和信醫院是台灣少數的美國式醫院，重視醫院整體空間設計與醫病關係，也是癌症專科教學醫院，希望透過該院權人、全程的多專科照護團隊模式，提升轄內病患治療品質。

和信醫院副院長施長慶表示，院方規畫澎湖轉診綠色通道，安排專責團隊與衛生所及在地醫療機構合作，不論是癌症篩檢陽性或者懷疑癌症，需要癌症治療，專責團隊會在病人還沒到醫院前，先看過檢查報告或病歷，並且預先安排好門診當日的檢查，以最有效率的轉診流程，照顧要飛行2百多公里或搭船搭車10個小時才能到和信醫院的每一位澎湖病人。

施長慶說，和信醫院致力提高癌症病人治療存活率，所照顧癌症病人的五年存活率已達74%，特別在乳癌的治療五年存活率更可達90%、直腸癌可達70至80%，均高於全國平均值，本次與澎湖縣醫療策略聯盟，即是以和信醫院的「癌症診斷」和「癌症治療」強項服務澎湖縣居民。

住宿 澎湖縣 癌症治療

延伸閱讀

病團曝7成偏鄉癌友「獨自就醫」 有人路上失禁差點放棄治療

澎湖縣與和信簽署策略聯盟 鄉親跨海轉診享綠色通道

澎縣府、和信醫院簽策略聯盟 守護澎湖人健康

澎湖24小時內後送醫療5件 創6年來新高

相關新聞

雷雨來了！午後對流旺盛 5縣市大雨特報恐下到晚上

午後雷雨來了！中央氣象署下午15時5分針對嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島等5縣市發布大雨特報，恐一路下...

清大與馬偕合作治肝癌新技術 將展開全球首例人體試驗

國立清華大學與新竹馬偕醫院宣布合作將以硼中子捕獲治療技術醫治肝癌，屬於標靶放射治療，同時將展開全球首例人體試驗，為彌漫性...

三度調薪！新光醫院10月再調薪4% 累計今年已調高一成

最低工資審議會日前宣布明年最低工資調升4.08%。新光醫院今天宣布提早調薪。新光董事會通過，繼今年2月平均調薪4.6%、...

病團曝7成偏鄉癌友「獨自就醫」 有人路上失禁差點放棄治療

癌症治療時間漫長，定期回診是病友的日常，但住在偏遠地區的癌友，治療完畢後還要舟車勞頓返家，不僅身心俱疲，還容易導致不適。...

輕颱貝碧佳最新路徑影響曝 氣象署：下周可能再有颱風生成

中央氣象署預報員劉宇其上午指出，輕颱貝碧佳周日、下周一最接近台灣，會有長浪。目前距離鵝鑾鼻東南東方2000多公里的海面上...

迎iPhone 16！蘋果官網舊換新價格曝光 iPhone 15折2萬3、這款換購價歸零

蘋果（Apple）最新手機iPhone 16系列將在下周五9月20日開賣，不少人透過蘋果舊換新Trade in換購方案購買新機，聯合新聞網《科技玩家》製作蘋果官網舊換新懶人包觀察最新換購價。這次舊換新換購方案加入iPhone 15系列，最高可抵2萬3600元，與今年5月份相比，少最多的是iPhone 14 Pro Max，比原本少了3900元，還有1款直接「歸零」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。