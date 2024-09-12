離島就醫不便 和信醫院安排專責團隊、住宿助澎縣癌友

偏鄉與離島癌症病人就醫不便，尤其離島癌友，通常需至本島就醫，不僅就醫不便，還需要找地方住宿，讓病人心力交瘁。澎湖縣政府今天與和信治癌治癌中心醫院簽訂轉診策略聯盟合約，雙方建立綠色通道，未來和信醫院將協助患者住宿事宜、同日完成檢查與門診、優先安排住院病床。

澎湖縣長陳光復說，轄內民眾中罹患癌症，多數會選擇在本島接受治療，不僅交通不便，掛號與檢查都需耗費時間等待，還必須找地方留宿，對於癌症病友而言，帶來諸多不便與困擾，藉由和信醫院治療癌症的專長，提供轉診綠色通道，將可協助澎湖縣轄內病人快速轉診，減少等待時間。

澎湖縣衛生局長陳淑娟指出，和信醫院提供澎湖縣轉診病人住宿安排服務，門診同日檢查與住院病床優先安排等，並提供首次就醫免掛號費等就診優惠；和信醫院是台灣少數的美國式醫院，重視醫院整體空間設計與醫病關係，也是癌症專科教學醫院，希望透過該院權人、全程的多專科照護團隊模式，提升轄內病患治療品質。

和信醫院副院長施長慶表示，院方規畫澎湖轉診綠色通道，安排專責團隊與衛生所及在地醫療機構合作，不論是癌症篩檢陽性或者懷疑癌症，需要癌症治療，專責團隊會在病人還沒到醫院前，先看過檢查報告或病歷，並且預先安排好門診當日的檢查，以最有效率的轉診流程，照顧要飛行2百多公里或搭船搭車10個小時才能到和信醫院的每一位澎湖病人。

施長慶說，和信醫院致力提高癌症病人治療存活率，所照顧癌症病人的五年存活率已達74%，特別在乳癌的治療五年存活率更可達90%、直腸癌可達70至80%，均高於全國平均值，本次與澎湖縣醫療策略聯盟，即是以和信醫院的「癌症診斷」和「癌症治療」強項服務澎湖縣居民。