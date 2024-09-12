護理團體盼提高居家訪視費 石崇良：假日加成做起

隨台灣將邁入超高齡化社會，護理人員扮演重要照顧角色。針對有護理團體今天喊話，盼提高居家護理師訪視費用至少20%，健保署長石崇良說，可先從假日加成做起。

第5屆台北國際照顧博覽會今天起至14日展出，今年以「照顧攏底家」為主題，集結400家廠商與700個攤位，其中也包括護理團體聯展，希望讓民眾看到護理專業的多元化。

護理團體上午舉辦聯合記者會，台灣居家護理暨服務協會理事長曾勤媛會中致詞指出，不論刮風下雨，甚至COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，居家護理師依然到長輩家中提供服務，但10多年來物價飛漲，居家護理師訪視費卻從未調整。

曾勤媛向政府喊話，盼替居家護理師爭取調高訪視費至少20%，強調很多投入居家護理的護理師，都曾在大醫院工作，擁有豐富經驗，多數因為無法輪值三班，而投入社區護理工作，有時開車來回1、2個小時，只為了服務1名個案，就算面對人力短缺危機，仍勇敢往前走。

台灣安寧緩和護理學會理事長邱智鈴則提到，安寧就如同四季中的冬天，也是人生最重要的一段，善終可讓家人好好走下去，但政府給予護理人員夜班津貼，安寧病房被登記為特殊病床，導致安寧護理人員無法領到津貼，24小時的持續照顧更需要人力，這種排除恐造成護理人員流失。

講到人力缺口，中華民國護理師護士公會全聯會理事長紀淑靜會前接受媒體聯訪直言，職場改善要循序漸進，且要從三方面進行，包含政府願意重視、投資護理；醫院管理者要照顧護理人員，要重視薪資與職場友善；護理人員本身專業也要提升。

衛生福利部中央健康保險署署長石崇良下午出席論壇活動時回應，考慮居家護理師到宅訪視，假日及夜間比較辛苦，可以調整加成給付比例，從假日加成做起。