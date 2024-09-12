清大與馬偕合作治肝癌新技術 將展開全球首例人體試驗

國立清華大學與新竹馬偕醫院宣布合作將以硼中子捕獲治療技術醫治肝癌，屬於標靶放射治療，同時將展開全球首例人體試驗，為彌漫性肝腫瘤及多發性肝癌復發病患帶來一線曙光，最快3個月內就能獲得衛福部學術臨床試驗應用許可。

新竹馬偕醫院院長翁順隆表示，肝癌容易復發的原因是肝機能不良，即便腫瘤切除，慢性B、C型肝炎及酒精性肝炎等危險因子仍無法去除，目前肝癌治療主要採開刀、化療、放射治療、標靶治療及免疫療法，但治療效果依然有技術上的限制。

首次應用在治療肝癌的硼中子捕獲技術將使用清大內原子科學技術發展中心的「原子爐」水池式核子反應爐，原子爐過去已應用試驗在治療其他腫瘤癌症上，經過動物試驗顯示對於治療肝癌也有效果。

清大原子科學技術發展中心主任許榮鈞表示，硼中子捕獲是一種標靶放射治療，先注射含硼藥物作為標靶，待藥物累積在腫瘤組織後，再以中子束照射，硼的原子核即被誘發分裂，產生具高殺傷力的α粒子跟鋰核，自爆並消滅癌細胞，周圍的正常細胞則不會受到損傷。

清大今天與新竹馬偕醫院簽署合作備忘錄。清大校長高為元表示，將硼中子捕獲治療應用在肝癌上是突破性的一大步，台灣每年因肝癌死亡的病患約8000人，他希望這項合作可以成功將這個數字逐年降低，為已失去希望的肝癌病人帶來一線曙光。

清大原科中心教授周鳳英表示，將硼中子捕獲治療技術應用在治療肝癌上，最困難的是要研發出能被肝癌細胞搶著吸收、但正常細胞卻很少吸收的含硼藥物。她指出，她的團隊所研發的含硼藥物硼思帝(Boroncide）已通過小型及大型動物實驗，以學術臨床試驗方式向衛福部申請應用在復發的肝癌病患身上，最快3個月內就能獲得許可。

目前已經有肝癌病患排隊等待人體試驗，馬偕醫院醫師陳文科指出，個案中有一例中年婦女面臨肝癌細胞復發，肝癌指數高達7000，卻已無其他治療手段可用，因此個案正非常期待能接受這項新療法。