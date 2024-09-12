為消除C肝挨家挨戶訪查 苗栗地區醫院查到被狗追

台北國際照顧博覽會在南港展覽館舉行，社區醫院協會及長期照顧學會以「守護在地民眾健康 地區醫院揪『肝』心」為主題，結合國家消除C肝政策，在攤位提供免費B、C肝篩檢服務。李綜合醫院董事長李順安表示，醫院所在的苗栗苑裡是C肝根除重要地區，為加強宣導甚至晚上還在訪查，有時候還會被野狗追逐。

台北國際照顧博覽會12日至14日在南港展覽館舉辦，台灣社區醫院協會、台灣長期照護學會攜手永和耕莘醫院、中英醫院、台北中山醫院、新北仁康醫院、李綜合醫院及竹山秀傳醫院，6家醫院一起參展。

展覽首日攤位提供45至79歲民眾免費B、C肝篩檢服務（原住民40至79歲），實踐「以篩檢支持治療」的政策方向，提升民眾對B、C型肝炎的認識，及早找出B、C型肝炎病人。參展醫院也推廣長者量六力，即認知、行動、營養、視力、聽力及憂鬱，同時提供健保快易通─健康存摺下載教學等服務，強調社區醫院不是冰冷的白色巨塔，而是民眾維持身心健康的堅實後盾。

李順安指出，為響應政府2025消除C肝乾目標，醫院同仁下鄉挨家挨戶，像戶口普查般訪查，加上有些家戶因為農耕返家較晚，甚至有時候晚上8、9點都還在訪查，有時候訪查到被狗追。今年還將與社區發展協會等合作，期待年底目標達到篩檢3.1萬人。

永和耕莘醫院提醒，由於肝臟是沉默的器官，初期病變毫無症狀，唯有主動篩檢，才能避免慢性肝病變為致命肝癌。為響應國健署「終身1次B、C肝篩檢，呵護肝的健康」政策，歡迎大家共同響應「BC肝out，健康IN」行動，守護我們的肝臟，符合資格者都可免費接受成人預防保健B、C肝炎篩檢服務。

中英醫院則是成立「機器人復健中心」，透過上肢及下肢機器人輔助復健訓練，促進病人神經系統再塑造。中英醫院復健科治療師蕭凱仁表示，中風、帕金森氏症等都可以透過機器人復健治療，讓機器人引導正確步態，每個月約有200人次使用該復健方式。