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統一超商響應「國際臭氧層保護日」！傳授3招「綠色消費密技」　限時最低可現賺25元

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全台逾7,000家7-ELEVEN成為消費者落實生活減塑最方便場域。圖／統一超商提供
全台逾7,000家7-ELEVEN成為消費者落實生活減塑最方便場域。圖／統一超商提供

全球永續綠潮已匯如巨流，生活永續已成你我日常，全台逾7,000家的7-ELEVEN成為消費者落實生活減塑最方便場域，透過每天到超商購買三餐與購物取件、租借「OPEN iECO循環杯」、使用「高效智慧回收機」等3招「綠色消費密技」，就能不費吹灰之力為地球永續盡份心力，而且限時最低還能現賺25元，甚至有機會獲得限定加碼回饋的新北幣或免費CITY CAFE等，邀請消費者共同響應每年9月16日的聯合國國際臭氧層保護日。

統一超商持續透過門市、線上、線下等各類管道，鼓勵各年齡層支持環境友善、落實生活減塑，更自主響應政府減塑政策，提前法規陸續推動不主動提供一次性塑膠吸管、重複使用提網、自備飲料杯等措施，並整合關係企業架構超過2,600家「OPEN iECO循環杯生活圈」，統計光是2023年減少一次性飲料杯所堆疊的高度就等同於3.1萬座101大樓。為讓到7-ELEVEN購買現做飲品的消費者養成重複使用、減少一次性飲料杯習慣，即日起至12月31日前到門市當筆租借循環杯，享CITY CAFE濃萃系列省20元優惠，加上自帶杯折扣5元，等於每杯最多省25元。

統一超商領先零售通路擴大循環經濟範疇，架構「高效智慧回收機」日常便利回收系統，目前全台已裝機超過200台，累計至今已回收1,893萬瓶透明寶特瓶、554萬顆廢電池、減塑473公噸。消費者可自主將廢電池、透明寶特瓶投入回收，累積回收5個就能獲5點OPENPOINT點數（等同1元）或購物抵用金1元獎勵回饋。

為鼓勵消費者在日常生活中做好環保，7-ELEVEN陸續攜手各縣市政府單位推動回饋活動，如自即日起至12月31日在新北市設置「高效智慧回收機」門市，只要投入5個寶特瓶或廢棄電池，選擇購物抵用金回饋，不只能獲得1元購物金，還可額外獲得5點新北幣限時加碼回饋，加起來現賺6元。

7-ELEVEN販售的部分微波鮮食包裝已採用替代材質，並持續減少塑料包裝，以微波鮮食便當為例，陸續更換使用較少塑料的封膜、紙餐盒，以及用熱轉印方式取代價格標籤貼紙，平均每份可大幅降低45%塑料使用。據統計2023年度已為地球減少近1,300噸的塑料，換算下來約有6.73座大安森林公園的碳吸附量。另也與供應商共同研究包材減塑解方，將寶特瓶等可回收物料製成再生塑料（Recycled PET，rPET），現已擴大運用在沙拉包裝容器、手捲和壽司等冷藏商品，原料生產過程比起原生的PET可減碳超過6成。同時積極與電商業者合作建立「循環包裝生態圈」，持續推動可生物降解寄件袋；今年更創新作法將門市回收的牛奶空瓶納入環保再生技術，經多道工序製成再生料轉製「100%可回收環保購物袋」，於9月18日起將領先超商通路之先在雙北以外的7-ELEVEN門市販售，每個售價1元。

統一超商持續從超商本業創新推展永續行動，讓7-ELEVEN不只提供消費者在日常生活參與低碳生活，全台逾7,000家門市更是最好的節能場域，每年透過智能節電設備，如燈具減量、LED招牌和節能冰箱、變頻系統等方式無形之中參與低碳行動，今年9月起更擴大導入智能作業整合平台，整合門市各項作業，讓門市夥伴不僅更智慧化工作且節省工時，同時節省紙張使用量，預估年碳排量減少約41萬公斤，每年平均可減少2,724棵樹被砍伐，約為65座101大樓高度。

另外，為讓孩童從小就可架構友善環境的觀念，7-ELEVEN攜手統一超商好鄰居文教基金會、5% Design Action社會設計平台，共同倡議以惜食、低碳飲食守護地球，自10月1日起至11月30日舉辦感恩永續同樂會，以《「食」在永續，地球不「碳」氣》為主題製作全新手掌繪本，期望藉由7-ELEVEN門市販售在地減少碳足跡商品，教導孩童認識低碳排飲食，一起吃在地、食當季、買剛好、零廢棄，實踐「日常碳生活」，活動預計可吸引逾3萬人次參與。

●附註：詳細活動內容以各門市、活動官網公告為準。

統一超商整合關係企業架構超過2,600家「OPEN iECO循環杯生活圈」。圖／統一超商提供
統一超商整合關係企業架構超過2,600家「OPEN iECO循環杯生活圈」。圖／統一超商提供
即日起至今年12月31日前到門市7-ELEVEN當筆租借循環杯，享CITY CAFE濃萃系列最多省25元優惠。圖／統一超商提供
即日起至今年12月31日前到門市7-ELEVEN當筆租借循環杯，享CITY CAFE濃萃系列最多省25元優惠。圖／統一超商提供
7-ELEVEN架構「高效智慧回收機」日常便利回收系統，目前全台已裝機超過200台，消費者可自主將廢電池、透明寶特瓶投入回收，累積回收5個就能獲5點OPENPOINT點數（等同1元）或購物抵用金1元獎勵回饋。圖／統一超商提供
7-ELEVEN架構「高效智慧回收機」日常便利回收系統，目前全台已裝機超過200台，消費者可自主將廢電池、透明寶特瓶投入回收，累積回收5個就能獲5點OPENPOINT點數（等同1元）或購物抵用金1元獎勵回饋。圖／統一超商提供
統一超商與供應商共同研究包材減塑解方，將寶特瓶等可回收物料製成再生塑料。圖／統一超商提供
統一超商與供應商共同研究包材減塑解方，將寶特瓶等可回收物料製成再生塑料。圖／統一超商提供
「100%可回收環保購物袋」於9月18日起將領先超商通路之先在雙北以外的7-ELEVEN門市販售，每個售價1元。圖／統一超商提供
「100%可回收環保購物袋」於9月18日起將領先超商通路之先在雙北以外的7-ELEVEN門市販售，每個售價1元。圖／統一超商提供
7-ELEVEN攜手統一超商好鄰居文教基金會、5% Design Action社會設計平台，共同倡議以惜食、低碳飲食守護地球，自10月1日起至11月30日舉辦感恩永續同樂會，以《「食」在永續，地球不「碳」氣》為主題製作全新手掌繪本。圖／統一超商提供
7-ELEVEN攜手統一超商好鄰居文教基金會、5% Design Action社會設計平台，共同倡議以惜食、低碳飲食守護地球，自10月1日起至11月30日舉辦感恩永續同樂會，以《「食」在永續，地球不「碳」氣》為主題製作全新手掌繪本。圖／統一超商提供
7-ELEVEN販售的部分微波鮮食包裝，已陸續使用熱轉印方式（右）取代價格標籤貼紙（左）。圖／統一超商提供
7-ELEVEN販售的部分微波鮮食包裝，已陸續使用熱轉印方式（右）取代價格標籤貼紙（左）。圖／統一超商提供

永續 消費者 超商

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