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35度以上高溫「恐傷心」！9月上旬熱傷害就醫人次逼近去年同月

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
秋老虎發威，醫師呼籲多補水、補充電解質，慎防脫水傷心。圖／本報資料照片
秋老虎發威，醫師呼籲多補水、補充電解質，慎防脫水傷心。圖／本報資料照片

「今年夏天熱的有點異常！」亞東紀念醫院心臟血管醫學中心主任吳彥雯表示，從5月熱到現在，秋老虎持續發威，這幾個月已經出現數次飆破38度的驚人數字，門診患者有頭痛、胸口悶、心臟抽痛等症狀，都是因為高溫讓心臟負擔變大。

根據衛福部公布的熱傷害就診統計人次數，9月從1日截至11日，總計233人次。9月還過不到一半，民眾發生中暑、熱暈厥、熱痙攣、熱衰竭的就診人次已快逼近去年整個9月整合271人次。

吳彥雯強調，當氣溫超過30度時，發生心血管疾病的風險會漸漸升高，每上升1度，整體死亡風險即增加3%。如果患有糖尿病、三高或其他慢性病，更要小心加劇熱衰竭、中暑等健康問題。

吳彥雯說，溫度驟升、驟降都會對心臟帶來威脅。天氣冷的時候，血管收縮、易引起血壓升高，增加心臟病和急性腦中風發作機會。天氣悶熱時，血管會擴張幫助身體排熱，但若身體水分蒸發致血液變得濃稠，容易堵塞冠狀動脈，甚至導致心肌梗塞。脫水現象也會讓心跳加速，引發心律不整的問題。

今年夏天各地氣溫爆表，吳彥雯觀察，以往7、8月的門診工作沒有那麼忙碌，今年看診量多了二成，且3、4月也有增加的現象，並不尋常。代表極端氣候已經對健康造成許多直接影響，熱傷害的衝擊不容小覷。

9月仍有出現35度以上高溫的機率，且颱風動向不明，加上太平洋高壓影響，炎熱的天氣還是持續。吳彥雯呼籲，除了多補充水分，也要補充納鉀、鈉，避免身體電解質失衡。另外，頻繁進出室內外要注意溫差，防止體溫調節和排汗功能失常，溫差5度以上特別容易引發心血管疾病。

熱衰竭 高溫

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