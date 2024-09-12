國家防災月 預計演練嘉義發生規模7.3強震

9月是國家防災月，適逢921地震25週年，內政部今天表示，今年大規模震災救災動員演練將在9月18日登場，預計演練嘉義縣竹崎鄉發生芮氏規模7.3地震因應作為，以及在澎湖縣模擬風災後衍生空難。

內政部今天在行政院會報告「強化國家防災日訓練動員及國際合作演練」。內政部會後透過新聞稿指出，9月是國家防災月，已陸續啟動系列防災宣導活動，包括全民及學校地震避難演練、防災知識模擬考、實體及網路賣場設置防災專區，並擴大政府與民眾防災士訓練、培訓台灣民間自主緊急應變隊（T-CERT），以及辦理全國特搜隊包機動員演練。

今年也是921地震25週年，內政部預計在18日辦理大規模震災救災動員演練，動員中央、地方、民間及國際超過1300人次參與。演練一包含模擬嘉義縣政府東方23.5公里處（嘉義縣竹崎鄉）發生芮氏規模7.3地震，造成嘉義地區嚴重災情，將由中央各部會結合由嘉義縣及嘉義市政府，依據模擬災損情境辦理桌上兵推、救災據點開設、人命搜救指管、緊急資通訊演練、評估、搜索及救援作業演練等。

演練二，則是在澎湖縣模擬風災後衍生空難，由澎湖輪運載消防救災人車支援離島，並動員空軍C-130H型機、海巡署巡防艦，及日本Peace Winds Japan參與，將於澎湖機場開設國際搜救隊接待及撤離中心演練。內政部表示，這是台灣首次辦理大規模支援離島救災的演練。

另外，中央氣象署將於9月20日9時21分，配合模擬地震發生時，向全國民眾發送「國家級警報」訊息，民眾手機將接獲地震警報聲響與簡訊，此外，沿岸民眾還將收到海嘯警報；同日10時59分至11時1分，各有線電視台均會自動切換為公視頻道，同步播放災防訊息。

內政部說，盼藉由多元管道發布災害訊息、警報及頻道切換等演練，讓民眾從不同管道，接收到災害緊急訊息。