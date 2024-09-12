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病團曝7成偏鄉癌友「獨自就醫」 有人路上失禁差點放棄治療

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
罹癌長者方先生獨自騎車就醫，長期舟車勞頓與孤獨感讓他多次萌生放棄治療的念頭。圖／台灣癌症基金會提供
罹癌長者方先生獨自騎車就醫，長期舟車勞頓與孤獨感讓他多次萌生放棄治療的念頭。圖／台灣癌症基金會提供

癌症治療時間漫長，定期回診是病友的日常，但住在偏遠地區的癌友，治療完畢後還要舟車勞頓返家，不僅身心俱疲，還容易導致不適。家住台東太麻里的獨居長者方先生，每周必須獨自騎車50公里回診，長途跋涉過程中，經常遇到排泄物無預警從人工肛門流出，讓他一度萌生放棄治療的念頭。

另一位家住台東成功鄉的陳小姐，罹癌後轉為打工維持生計，搭乘每天只有來回一班次的車前往就醫，往往一早出門，傍晚才到家。她表示，半年25次的療程，每個禮拜來回6小時，「真的是很辛苦，不知道什麼時候可以好起來 ?」

根據最新癌症登記報告，台灣110年新增超過12萬名癌症患者，其中60歲以上佔將近6成。台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟說，癌症患者最常接受化療及放療，每二到三周一次化療已讓癌友疲憊不堪，有時還需搭配每周5次放射治療，且治療副作用嚴重，包括噁心、嘔吐、疼痛、疲憊，使得長途往返醫院的過程更加痛苦，也大幅增加了就醫路途上的危險。

偏鄉高齡癌友面對如此密集的治療，身體上已是沉重負擔，而漫長且不便的就醫路程，更是增加了困難。」蔡麗娟表示，與交通相對方便的北部地區相比，台灣南部、東部地區癌症死亡率分別高出33%、45%，顯示偏鄉癌友在接受治療與康復過程中面臨嚴峻挑戰，據基金會統計，超過7成東部癌友，在無人陪同的情況下獨自就醫。

蔡麗娟表示，基金會服務的偏鄉個案中，許多高齡癌友處於獨居處境，或老老照顧，較少癌友與子女同住，家庭支持系統薄弱，不僅往返醫院距離較遠，結束後還必須趕上公車班次，或自行騎乘機車，「翻山越嶺才能到家休息」，面對體力與安全性的挑戰，不少病友選擇放棄穩定治療，「改善交通支持，對於提高偏鄉高齡癌友治療持續性、生活品質至關重要。」

台灣癌症基金會與富邦人壽合作多年「銀髮偏鄉，就醫無礙」，協助偏鄉癌友穩定就醫，並整合資源推出「銀髮癌友偏鄉交通媒合平台」，提供預約搭乘服務，範圍從台東擴及高雄、台南，預計將至屏東拓點，今年並推出「好行康復包」，提供銀髮癌友抱枕被、衛教手冊等，支持偏鄉癌友康復之路。

偏鄉 台東 癌症治療

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