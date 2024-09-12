桃捷、北捷與日本京成電鐵聯手推套票 台日好行

桃園大眾捷運公司今天指出，桃捷與台北捷運及日本京成電鐵聯手，即日起推出最低可達93折優惠的「台日旅行套票」，為往來台灣與東京之間的旅客提供更便捷旅遊體驗。

桃捷公司與日本京成電鐵株式會社從民國107年簽署合作意向書以來，持續深化合作關係。桃捷公司今天發布新聞稿表示，桃捷與台北捷運及日本京成電鐵共同推出聯合套票，讓旅客在出發前往東京前，可預購專屬套票，享受從機捷開始的便利服務。

桃捷公司指出，台灣推出的「台日旅行套票」提供「旅行套票」及「暢遊套票」2種選擇。其中，「旅行套票」包含機場捷運單程票1張與京成電鐵Skyliner車票1張，售價為2780日圓（約新台幣626元）。

「暢遊套票」是在「旅行套票」的基礎上，另外加購24、48或72小時東京地鐵乘車券1張，售價介於3580日圓（約新台幣806元）至4280日圓（約新台幣964元）不等。

桃捷公司表示，旅客在日本同樣可購買2種套票，日本販售的「暢遊套票」是內含京成電鐵Skyliner車票1張、台北捷運72小時票1張及桃園捷運來回車票，售價為4830日圓（約新台幣1088元）。

桃捷公司指出，套票以日幣定價，旅客可透過台灣及日本線上旅遊平台購買，實際台幣售價將依每日匯率計算，旅客訂購完成後將獲得QR Code憑證，可在京成電鐵及桃園捷運指定車站櫃台兌換實體車票，所有票券須於明年8月31日前完成兌換，單程票自兌換日起計算，須於90天內使用完畢。

根據京成電鐵官網，京成電鐵是承擔著機場交通任務的主要交通公司之一，可從成田機場直達東京市中心及羽田機場。