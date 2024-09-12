8成國人「3蔬2果」吃不足 中秋節小心應景食品熱量陷阱

國健署提醒民眾，應養成每日「3蔬2果」的健康飲食型態，不過根據「2017-2020年國民營養健康狀況變遷調查」，國人營養概念不足，約8成民眾沒有攝取足夠的蔬果。因應中秋佳節，國健署推出健康創意套餐，應景的烤肉、月餅、柚子加入當季盛產食材，兼顧營養與健康。

國健署署長吳昭軍表示，2023年立法院三讀通過「營養及健康飲食促進法」，透過專法營造正向健康的飲食文化，條文也包括確保飲食與營養資訊的透明化。中秋家族聚會免不了大啖美食，不小心熱量就超標，國人應檢視飲食習慣，維持理想體重，別在節慶之後胖了一圈。

「國民營養專法」推動近40年，終於在去年送進立法院完成三讀程序，吳昭軍強調，國健署將系統性推動飲食與營養教育。中秋節即將來臨，各大賣場推出烤肉專區、月餅禮盒，民眾在選購前應詳閱產品標示，避免吃進過多的油、鹽、糖，養成正確的選食觀念。

國健署社區健康組長李嘉慧說，中秋一家團團，聚餐習俗不可少，但須留意多加工食物、蔬菜攝取量不足、調味料添加物、高油高糖等隱藏地雷。以烤肉為例，各式肉片、加工食品，另再加上月餅、含糖飲料，光是一餐的熱量就直逼2500大卡，遠高於一般成年人一天所需的1800至2100大卡。

李嘉慧建議，中秋節烤肉要掌握吃原型、少調味、多樣化等原則，選擇瘦肉和低脂肉類，例如雞胸肉、魚肉等，避免肥肉及加工肉製品。多搭配四季豆、絲瓜、櫛瓜、彩椒、菇類等蔬菜，或玉米、南瓜、地瓜、馬鈴薯等未精製雜糧，增加膳食纖維及各種維生素。

國健署邀請人氣主廚陳之穎示範季節食材入菜，設計營養健康的中秋套餐，把烤肉、月餅、柚子等應景食材結合在一起，熱量減半、營養加倍，約908大卡，低於傳統烤肉套餐。

健康中秋套餐

●柚香酪梨烤肉蘇打三明治：用蘇打餅乾取代白吐司，增加爽脆口感；添加酪梨增加滑順口感，也攝取好油脂。

●咖哩酥菠羅炒飯：將咖哩酥及鳳梨酥入菜，搭配台灣在地茭白筍取代部分白飯，減少攝取澱粉量。

●五彩蔬菜串串尬烤雞腿：多種高纖蔬菜搭配低脂雞肉，除了營養多元，飽足感十足。

●蜂蜜地瓜綠豆糕：運用綠豆糕的餡料，加上地瓜拌在一起，降低熱量、增加膳食纖維。

●柚子多多綠：使用當季柚子製作，吃到天然口感又富含維生素C、葉酸和膳食纖維，是健康又美味的飲品選擇。