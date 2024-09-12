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要當心！與貓玩耍寄生弓漿蟲染上眼 她視力僅剩0.2

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
林俊賢醫師提醒民眾應避免與野貓接觸，若患者有視力模糊、視野中黑影、線條扭曲等症狀，宜盡速就醫，才能及早發現、及早治療。圖／為恭紀念醫院提供
林俊賢醫師提醒民眾應避免與野貓接觸，若患者有視力模糊、視野中黑影、線條扭曲等症狀，宜盡速就醫，才能及早發現、及早治療。圖／為恭紀念醫院提供

苗栗縣一名26歲印尼籍女移工小莉（化名），近期因左眼視力突然變得模糊且視野中出現黑影，前往為恭紀念醫院眼科就診，視網膜科主任林俊賢醫師檢查發現小莉視力僅剩0.2，左眼患有虹彩炎，合併玻璃體混濁及視網膜血管炎，而發炎主因竟是弓漿蟲感染，經排除工作環境，懷疑她平常因喜歡與貓咪玩耍，進而導致寄生原蟲引發感染。

林俊賢表示，弓漿蟲是一種寄生蟲，最常寄宿在貓科動物體內，較常見的感染途徑為食用受汙染的豬、牛、羊、青菜，或是誤食受感染的貓咪糞便所污染的食物導致，受感染的人通常沒有症狀，或是輕微發燒、疲倦、淋巴結腫大。但若免疫狀況較差，嚴重者可能併發腦膜炎及眼球內虹彩炎、視網膜及黃斑部病變，恐有失明的風險，不可不慎。

個案小莉在確認感染來源後，接受弓漿蟲抗生素療程，並輔以眼藥水、口服、眼球注射抗發炎藥物，經過1個月的治療，視力進步至0.9，並在經過6個月詳細追蹤及治療下，目前視野黑影已完全消除，視力恢復至1.0。

林俊賢也提醒民眾應避免與來路不明的野貓接觸，且隨著飲食習慣的變化以及養貓、寵物咖啡廳的流行，弓漿蟲感染的個案有增加的趨勢。要預防弓漿蟲感染，應注意食物需徹底煮熟，接觸生肉的手、刀具及砧板需清潔乾淨，有飼養貓咪的家庭應避免餵食生肉或內臟，並定期接受獸醫檢查；若患者有視力模糊、視野中黑影、線條扭曲等症狀，宜盡速就醫，才能及早發現、及早治療。

視力 視網膜 貓咪

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