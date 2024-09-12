中秋節大啖柚子 北市聯醫：和藥併用恐增頭痛等不良反應

中秋節即將到來，假期使人心情放鬆，食慾相對變好，加上大啖柚子、月餅、烤肉等應景美食，許多人不知不覺就吃下比平常更多的食物。台北市立聯合醫院藥師提醒，慢性病患者用藥這部分，可不能跟著節日放假，尤其柚子和某些藥物併用，恐使頭痛、暈眩等藥物不良反應發生機率增加。

北市聯醫中興院區藥劑科總藥師陳俊延指出，柚子與降血壓藥、抗心律不整藥、免疫抑制劑、statin類降血脂藥等某些藥物併用，可能增加藥物不良反應發生機率。

北市聯醫藥劑部舉例，降血脂藥會有頭痛、腸胃道不適、橫紋肌溶解等，降血壓藥則有姿勢性低血壓、心跳加快等，抗心律不整藥為QT波延長及多形型心室性心律不整等，抗血栓藥是藥物效果變差、可能出現暈眩和四肢麻木等，免疫抑制劑會增加頭痛、電解質失衡、血壓增加，癲癇等問題。

因此，陳俊延建議正在服藥的民眾，柚子有嚐到味道、吃兩三口就好，絕對不要大量食用，若是腎功能不良者則不建議食用，因為藥物血中濃度較不穩定。

他說，柚子含有呋喃香豆素（furanocoumarin）成分，此成分在人體會不可逆地抑制肝臟中的代謝酵素CYP450 3A4，而此代謝酵素和許多藥物代謝有關，若人體有呋喃香豆素和藥物同時代謝，就可能使藥物在血中濃度升高，增加藥物不良反應的機率。

陳俊延特別提醒，抑制藥物代謝的作用因人而異，可能長達數小時，甚至2至3天，即使吃完柚子間隔2至4小時也無法完全避免。腎功能不良的病人，服用慢性疾病用藥更要考慮藥物排除體外的速率，若是飲食突然改變，疾病控制可能會有變化。