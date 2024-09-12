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影／中大樂透1.9億捐800萬 退休主管17年來每期電選1000元

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中人中大樂透1.9億，捐800萬挹注社會福利項目，社會局表示社會對象「從小到老」記者陳秋雲/攝影
台中人中大樂透1.9億，捐800萬挹注社會福利項目，社會局表示社會對象「從小到老」記者陳秋雲/攝影

台中市60多歲男性從事運輸業退休小主管，今年5月中大樂透頭獎1.9億元，他看到去年另位台中中獎人捐給市政府700萬元的新聞，決定加碼回饋家鄉，共捐贈市府800萬元辦理社會福利服務。社會局長廖靜枝說，這宗善款規畫造福「從小到老」估2萬人受惠。

台彩董事長黃志宜說，中獎人為60多歲已婚退休人士，之前擔任運輸業的小主管，17年來固定購買彩券，以大樂透為主，平均每期電腦選注約1000元。

再次中獎的彩券是電選5注250元，其中一組幸運中大樂透頭獎。中獎人在開獎，當晚沒有對獎，隔天下午才買報紙對獎，確認中獎後還開玩笑，向太太借10萬元，還表示會百倍歸還。太太答應後，才與太太分享天大喜訊，竟然讓老婆徹夜未眠。

他說，捐款給台中市政府的動機，是想回饋家鄉。去年看到一位中獎人捐給市府700萬，他於是決定加碼100萬，由市政府補助弱勢團體。令捐出1000萬給中國信託慈善基金會，用在台灣偏鄉兒童的各項照顧，合計捐出1800萬。

台彩公司表示，從2007至今，捐助金額累積61億元，超過200個社福單位及公益團體、774萬人受惠。最高金額個人捐2.9億元，也是台中人。

副秘書長張大春表示，台中是很有福氣的城市，感謝捐贈人將資源留在台中，信任市政府，幫助更多民眾。

張大春說明，800萬元會全數用在推動社會福利服務，其中，450萬元將補助無力負擔安置費用的弱勢個案；90萬元補助低收與中低收長者購買老花眼鏡；其餘260萬元強化3家公設民營兒少機構設施，購買服務專車。

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