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中華郵政轉國軍雙倍薪全數追回 啟動防治措施強化3機制

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中華郵政近日發生台中民權路郵局發放薪資重複入帳情況，總金額達3.8億元需追回，今天已全數追回。聯合報系資料照
中華郵政近日發生台中民權路郵局發放薪資重複入帳情況，總金額達3.8億元需追回，今天已全數追回。聯合報系資料照

中華郵政近日發生台中民權路郵局發放薪資重複入帳情況，總金額達3.8億元需追回，中華郵政表示，今天已追回最後1筆、約3萬6000多元，並強調事發後已啟動防治措施，檢討改善相關作業流程，以提供更優質服務。

中華郵政今表示，有關台中郵局日前溢發國軍薪資，已於今完成溢撥款項全數沖回。事件發生後，中華郵政即啟動防制措施，積極檢討改善相關作業流程，再次就造成社會觀感不佳及儲戶不便表達歉意，並感謝國防部協助溝通聯繫。

中華郵政表示，事發後已責成各責任中心局強化人員教育訓練及增加主管複核機制，另補強資訊防呆機制及優化系統。

中華郵政董事長王國材10日接受媒體聯訪時表示，此事件凸顯新進同仁教育訓練太少，負責複核的襄理雖較有經驗，但同1人複核2次仍出錯，除主管要負起責任及檢討，未來除襄理複查外，還需再給經理複核1次。

王國材對此提出3點改善方向，包含強化員工教育訓練、增加主管複核機制，並查核當天薪轉戶有無重複問題、補強資訊防呆機制及優惠系統，全面檢核中華郵政在未來數位轉型中，可能會發生的狀況，盡量提出並未雨綢繆來解決。

中華郵政 教育訓練 機制

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