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觀光署改制1周年 台灣觀光主題成果風華展明起全台巡迴

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
「榮耀台灣‧觀光永續‧連結世界」主題成果風華展，展示觀光發展老照片、13個景區風景燈箱，並收納100多張歷年宣傳、活動及行銷等海報。本報資料照
「榮耀台灣‧觀光永續‧連結世界」主題成果風華展，展示觀光發展老照片、13個景區風景燈箱，並收納100多張歷年宣傳、活動及行銷等海報。本報資料照

適逢交通部觀光署改制1周年，觀光署明天以台灣觀光3.0「Waves of Wonder」品牌，於集思交通部國際會議中心3樓舉辦「榮耀台灣‧觀光永續‧連結世界」的主題成果風華展，展示觀光發展老照片、13個景區風景燈箱，並收納100多張歷年宣傳、活動及行銷等海報。

觀光署表示，此次展覽共有3大展區，「榮耀台灣」展示牆呈現台灣觀光發展的重要記事，以歷史軸線呈現，穿插老照片進行回顧；「景區魅力 驚喜無限」展示牆以LED燈箱呈現13個景區風景；「品牌布局 連結世界」展示牆呈現觀光署在國際觀光行銷與推廣分布。另也收納100多張歷年宣傳、活動及行銷等海報。

觀光署指出，此次展覽於9月13日展出後，將依序移至北海岸及觀音山國家風景區管理處的白沙灣遊客中心（9月14日起至9月30日）、日月潭國家風景區管理處的向山遊客中心（10月1日起至10月15日）、雲嘉南國家風景區管理處的北門遊客中心（10月16日起至10月31日）及花東縱谷國家風景區管理處的卑南遊客中心（11月1日起至11月15日）展出。

國家風景區 收納 觀光署

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