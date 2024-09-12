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高鐵飯店聯票「住宿+車票75折起」還加贈200點TGo點數

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
高鐵飯店聯票「搭高鐵．住洛碁」專案，洛碁中華館標準雙人房。圖／台灣高鐵提供
高鐵飯店聯票「搭高鐵．住洛碁」專案，洛碁中華館標準雙人房。圖／台灣高鐵提供

涼爽的秋天正式出遊的好時節，台灣高鐵飯店聯票」即日起推出2項優惠專案，旅客在10至12月入住洛碁集團旗下7間飯店，加購高鐵票即享75折起優惠，高鐵TGo會員還有驚喜小禮及加贈200點會員點數；另旅客選住精選飯店，透過飯店官網訂房加購高鐵票，除享78折起優惠，還有房型升等、活動體驗等好禮。

高鐵即日起推出「搭高鐵．住洛碁」與「幸福禮遇．暖心秋冬遊」2優惠專案。選擇「搭高鐵．住洛碁」優惠專案的旅客，活動期間入住洛碁集團旗下7家飯店（忠孝館、南港館、松山館、南京館、建北館、中華館、驛館），加購10至12月期間的高鐵票，即享不限車次、標準車廂對號座貨商務車廂，平日（周一至四）75折、價日（周五至日）8折優惠，疏運期間為85折。

除車票及住宿優惠，再贈早餐及驚喜好禮，以入住洛碁中華館標準客房再加贈早餐為例，每房1500元起，再送「特色行李吊牌」1個；旅客於入住時，出示高鐵TGo會員手機畫面，還可獲得飯店準備的驚喜小禮物，此外，憑高鐵搭乘完成紀錄，每張車票再贈TGo會員點數200點。

「幸福禮遇．暖心秋冬遊」專案的則與全台上百家優質飯店合作，旅客透過飯店官網訂房，即享加購不限班次、車廂的高鐵票平日（周一至四）78折、假日（周五至日）及疏運期間85折優惠，適用搭乘日期自10月1日起至12月31日止。

高鐵表示，「幸福禮遇．暖心秋冬遊」專案多家飯店另提供餐飲抵用金、午茶點心、經典伴手禮或延後退房等加碼暖心好禮。以台北君品酒店為例，入住雅緻客房升等豪華客房享每晚6653元起，再加碼贈送免費客房迷你吧飲品、精選泡澡浴鹽。

而高雄翰品酒店則提供入住雅緻雙人房享每晚2699元起，再送港都茶樓精選港式點心雙人套餐及Happy Hour飲料點心無限暢享。

高鐵飯店聯票「搭高鐵．住洛碁」加購高鐵票最低75折起。圖／台灣高鐵提供
高鐵飯店聯票「搭高鐵．住洛碁」加購高鐵票最低75折起。圖／台灣高鐵提供
高鐵飯店聯票「幸福禮遇．暖心秋冬遊」專案百間飯店任您選。圖／台灣高鐵提供
高鐵飯店聯票「幸福禮遇．暖心秋冬遊」專案百間飯店任您選。圖／台灣高鐵提供
台灣高鐵飯店聯票「幸福禮遇．暖心秋冬遊」專案，台北君品酒店雅緻客房。圖／台灣高鐵提供
台灣高鐵飯店聯票「幸福禮遇．暖心秋冬遊」專案，台北君品酒店雅緻客房。圖／台灣高鐵提供

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