「半導體展」帶動周遭住房率 新聞、社群討論焦點差很大

台灣在全球半導體產業具有關鍵地位，因此上週在南港展覽館舉辦的2024國際半導體展，參展規模與陣容都創下新紀錄。根據國際半導體產業協會（SEMI）估計，現場有超過1000家廠商、3600個攤位，且有超過200名全球高科技、半導體領域的領袖與會，國家館也從去年的10個，增加至12個。周圍的台北六福萬怡酒店住房率超過9成，表現令人驚豔。大量參展人潮，同時帶動飯店餐廳業績，六福萬怡著名餐廳粵亮廣式料理訂席率近乎全滿，大廳酒吧The Lounge是商務客與客戶用餐互動最佳選擇，亦達7至8成滿。

半導體展51%聲量來自新聞 聚焦郭智輝談少子化人才隱憂

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/09/04～2024/09/10）統計調查，半導體展近一週網路資料分布，約有51%的聲量來自新聞、47%的聲量來自社群。大部分的新聞提及經濟部長郭智輝出席半導體展開幕典禮的發言，受訪表示樂觀看待AI下半年景氣，指少子化將帶來人才隱憂。有網友表示，「建議教育部要引進東南亞、東北亞優秀學生人才來台就學、就業」、「台灣房價物價對比難堪的薪資，少子化是必然的」。

社群瘋傳半導體展報告 網友：跟到棒球場看啦啦隊一樣意思

至於社群最多人討論半導體展的文章出自臉書粉專「一百五」，該粉專發文表示，各大LINE社群瘋傳的2024台灣半導體展報告，內容為展場宣傳模特兒的分析，引起網友熱議，「專業有料」、「這跟到棒球場看啦啦隊一樣的意思」、「我快笑死，這份報告淺顯易懂」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年09月04日至2024年09月10日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『半導體展』相關文本進行分析，調查「資料分布」(註1)作為本分析依據。

*註1 資料分布：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，解析網路聲量的來源出自社群平台與新聞媒體之比例。

看更多網路溫度計文章

鴻海科技日即將登場！開放抽限量入場券 「杏子豬排、大阪王將」同步推優惠套餐

少子化成台灣AI發展隱憂？郭智輝提延攬全球人才 打造未來競爭力

卓內閣上任100天 十大高聲量閣員揭曉！民眾關注「能源、兩岸」議題

ESG怎麼做會最有感？揭曉台灣上市、上櫃公司永續排行榜Top 5

AI用電需求大增！預估5年成長8倍 台灣有哪些吃電怪獸？