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M痘疫情流行 台南再增2例、皆有不特定人士親密接觸史

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市目前已累計17例境外移入登革熱確診案例，近期午後雷陣雨頻繁，南市衛生局呼籲，登革熱防疫不可鬆懈，此外，國內外M痘疫情仍持續流行，提醒民眾應落實自我防護。圖／南市衛生局提供
台南市目前已累計17例境外移入登革熱確診案例，近期午後雷陣雨頻繁，南市衛生局呼籲，登革熱防疫不可鬆懈，此外，國內外M痘疫情仍持續流行，提醒民眾應落實自我防護。圖／南市衛生局提供

世界衛生組織已將M痘疫情列為國際關注公共衛生緊急事件，全台已累計確診58例病例，南市府衛生局表示，台南截至目前累計5例，包含今天新增的2名男性案例，因出現發燒、水泡、膿疱等症狀就醫，且疫調發現均有與不特定人士親密接觸史。

衛生局指出，依據疾管署資料顯示，全國累計確診M痘疫情病例已達58例，其中有54例本土、4例境外移入；國內外M痘疫情仍持續流行，提醒民眾應落實自我防護，與他人約會時，若發現對方有疹子或異常狀況，應保護自己或找藉口先行離開現場，不可掉以輕心。

衛生局說明，台南今新增2名M痘疫情案例，皆為本國籍男子，因出現發燒、水泡、膿疱等症狀而就醫，且經疫調人員發現，2人均有與不特定人士親密接觸史。衛生局也呼籲，民眾若出入高風險場域或國家，應避免與不特定人士親密接觸，保持良好的個人衛生習慣，有必要應盡快接種M痘疫苗，完成2劑疫苗接種可達9成保護力。

此外，近期午後雷陣雨頻繁，登革熱防疫不可鬆懈，台南目前已累計17例境外移入案例，最新一例為9日晚間新增的30歲菲律賓籍男子，因入境時有發燒症狀，經機場快篩陽性後隨即送往醫院收治住院治療，並確診為登革熱第3型，所幸病毒血症期間並未進入社區。

M痘 疫情 衛生局

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