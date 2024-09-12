農業金庫9/26、11/22辦綠色金融和減碳講座

以綠色金融推進永續，促進2050淨零排放，全國農業金庫規劃9月26日在台北總公司、11月22日在嘉義縣太保市農會，舉辦2場綠色金融講座，呼籲農漁民、農漁會等報名參加。

全國農業金庫發布新聞指出，將舉辦上述2場綠色金融講座，讓更多人了解綠色金融如何驅動農業永續轉型，並學習農業金融機構投融資部位的碳盤查與減碳策略，促進2050淨零排放達成；9月20日報名截止，每場100名，報名途徑可洽詢全國農業金庫。農漁會、農漁公協會和產銷班的代表、農企業和農漁民、青年農漁民，都歡迎報名。

全國農業金庫指出，講座安排英國標準協會BSI總經理蒲樹盛、農業部資源永續利用司司長莊老達進行主題演講。全國農業金庫董事長吳明敏說，將揭露全國農業金庫永續發展推動實況，供與會者認識學習綠色金融政策與實務。