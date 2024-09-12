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高鐵台南站特定產專區招商 近3萬坪採地上權開發

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
「高鐵台南車站特定區產業專用區開發經營案」，土地面積高達約2.99萬坪，9月26日將舉辦招商說明會。圖／鐵道局提供
「高鐵台南車站特定區產業專用區開發經營案」，土地面積高達約2.99萬坪，9月26日將舉辦招商說明會。圖／鐵道局提供

高鐵台南站特區隨著計畫推動快速發展，周邊除有國科會資安暨智慧科技研發大樓、中央研究院南部生物技術中心、綠能科技示範場域等研究發展中心等，三井OUTLET進駐也帶動周邊房價上漲，交通部鐵道局再推出「高鐵台南車站特定區產業專用區開發經營案」，土地面積高達約2.99萬坪，9月26日將舉辦招商說明會。

隨著近年高鐵台南站周邊計畫的推動，包含國科會資安暨智慧科技研發大樓、中研院南部生物技術中心、綠能科技示範場域等研究發展中心，並設置台灣智駕測試實驗室，帶動資訊安全、智慧科技、生物技術等創新技術的發展。

在高鐵車站東側，緊鄰車站的附屬事業用地已由三井不動產集團開發興建為OUTLET購物中心，於2022年2月開幕營運，目前進入第2期開發；而在高鐵車站西側，則有華邦電子與新唐科技等興建辦公及研發大樓，顯示高鐵特定區各項機能陸續成熟，已逐漸吸引高科技產業進駐，帶動台南產業、區域發展。

鐵道局說，這次要招商的產專區，基地範圍包含台南市歸仁區武東段279、280地號土地，面積為98884.91平方公尺（約2.99萬坪），將以設定地上權方式辦理開發，為協助各潛在投資人進行投資評估，說明會訂於9月26日下午2時30分，於交通部鐵道局10樓1002會議室舉辦。

台南 鐵道 高鐵

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