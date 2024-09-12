生魚片、蔬果等食品清潔 食藥署新增可用「過氧乙酸」

對於生菜沙拉、鮮切水果，甚至即食的生魚片等生鮮食品，有些民眾為了吃得更安心，常使用「食品用洗潔劑」消毒，衛福部食藥署今天公布修正「食品用洗潔劑衛生標準」，將「過氧乙酸」也納入准用範圍，目前共有五大類可用於清洗食品的主要消毒成分，未來若違規使用非准用消毒成分，可開罰新台幣3萬到300萬元

食藥署公布修正食品用洗潔劑衛生標準，本次主要調整有關清洗食品的主要消毒成分，除原有的酸化亞氯酸鈉、二氧化氯、次氯酸、次氯酸鈉，再加入過氧乙酸；鹽、酒精、蘇打粉等，原本就可以合法使用的食品原料或添加物，就沒有特別限制可容許殘留濃度。

食藥署食品組長蔡淑貞說，過氧乙酸原本適用於容器具，或直接跟食品接觸的包裝，業者希望擴大使用到清洗食品。食藥署評估，過氧乙酸直接用於食品清潔後就會揮發，所以增列可用於生鮮即時食品，最常用的是供即時的生魚片、水果等，可使用飲用水沖洗後再食用，食用前可殘留容許濃度為1ppm。

罰則部份，食品組副組長蕭惠文說，食安法第17條規定，販賣的食品、食品用洗潔劑及其器具、容器或包裝，應符合衛生安全及品質標準，業者如違反規定且未限期改正，可依食安法第48條處新臺幣3萬至300萬元，衛生單位可以依業者違規情節，在此範圍內裁量。