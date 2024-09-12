中秋疏運明日啟動 高鐵六天提供1,086班次列車

台灣高鐵中秋節假期疏運即將於13日啟動，提醒尚未購票的旅客，請儘早規劃行程並完成訂位。根據統計此次疏運共加開140班次列車，總計6天提供1,086班次列車的旅運服務。截至12日上午8時止，約有46萬1千張車票完成訂位。

根據台灣高鐵統計，中秋節疏運期間共加開140班次列車，總計6天提供1,086班次列車的旅運服務。截至今日上午8時止，約有46萬1千張車票完成訂位。熱銷車次集中時段為南下，9月13日（五）中午過後及9月14日（六）下午4時前；北上為9月15（日）及9月17日（二）中午12時以後。台灣高鐵公司特別提醒收假北返旅客，目前9月15日（日）及9月17日（二）中午以前各車次對號座仍有空位，高鐵企業網站首頁「疏運期銷售資訊」也會持續更新疏運期間各車次對號座熱銷狀況，歡迎旅客提早規劃行程，避開尖峰時段、輕鬆乘車。

台灣高鐵指出，疏運期間各車站均將加派人力，全力協助旅客乘車。旅客也可透過設置在售票大廳、驗票閘門上方、閘門內候車區以及月台上的「旅客資訊顯示系統」，查看最近車次的自由座車廂配置位置、車次時刻、停靠站等。如遇人潮較多時，車站將優先啟動分流機制，敬請自由座旅客配合站務人員引導，依前往不同目的地分流搭乘不同停靠模式列車；各車站必要時也將啟動人潮管制機制，避免月台或候車區過度擁擠，以維護安全。

此外，高鐵公司現正舉辦「手機購買自由座，享TGo點數雙倍送」活動將延長至11/30，每位會員每月可享1次回饋，活動期間最多可享有4次回饋（若當月多次搭乘，以加贈點數最高者計）。歡迎多加利用，享受隨到、隨買、隨搭乘的便利服務，更可減少紙票使用，為珍惜地球資源盡一份心力。

台灣高鐵公司敬請自由座旅客前往自由座車廂搭乘，不可占用對號座座位，並請禮讓搭乘該車次對號座的旅客優先上下車；如遇搭乘人數較多時，高鐵公司也將以嚴謹標準，個案審視各車次搭乘人數，再逐步開放車廂玄關處或車廂走道，供自由座旅客站立，以協助所有旅客都能順利乘車、返鄉團圓。列車長也將加強巡視車廂，維持乘車秩序，旅客若發現座位遭占用，也可立即向列車組員反映，以利及時協處。