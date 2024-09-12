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高鐵中秋疏運賣46.1萬張票 2熱門時段北返車次還有空位

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中秋節將至，因應旅客疏運需求，台灣高鐵公司加開140班次，迄今已賣出46.1萬張車票。聯合報系資料照
中秋節將至，因應旅客疏運需求，台灣高鐵公司加開140班次，迄今已賣出46.1萬張車票。聯合報系資料照

中秋節將至，因應旅客疏運需求，台灣高鐵公司加開140班次，迄今已賣出46.1萬張車票，其中熱銷車次包含9月13日周五中午到14日下午4時前南下車次、15日和17日中午後北返車次，但目前15及17日中午前北返仍有空位，民眾可盡早訂位。

高鐵中秋節疏運自9月13日至18日止，高鐵在疏運期間共加開140班次列車，總計6天共提供1086班次列車服務。根據統計，截至今上午8時止，約有46萬1千張車票完成訂位。

其中熱銷車次集中時段為9月13日周五中午過後及9月14日周六下午4時前的南下班次較滿；北上為9月15日周日及9月17日周二中秋節當天中午12時以後。

高鐵表示，目前15及17日中午以前各車次對號座仍有空位，北返旅客可儘早訂位，已購票旅客可於到站前提早取票，疏運期間各車次均配置2至8節不等的自由座車廂。

疏運期間，高鐵也將於各車站加派人力，協助旅客乘車，如遇人潮較多時，車站將優先啟動分流機制，自由座旅客需配合站務人員引導，依前往不同目的地分流搭乘不同停靠模式列車；各車站必要時也將啟動人潮管制機制，避免月台或候車區過度擁擠，以維護安全。

各車站必要時也將啟動人潮管制機制，高鐵網站也將提供自由座旅客查詢即時更新的「車站人潮資訊」燈號，若某站已啟動自由座人潮管制，則會顯示黃燈或紅燈，旅客可同步透過手機「T-EX行動購票」App接收車站人潮管制資訊。

高鐵呼籲，自由座旅客請前往自由座車廂搭乘，不可占用對號座座位，並請禮讓搭乘該車次對號座旅客優先上下車；如遇搭乘人數較多時，高鐵也將以嚴謹標準，個案審視各車次搭乘人數，再逐步開放車廂玄關處或車廂走道，供自由座旅客站立，協助所有旅客都能順利乘車，列車長也將加強巡視車廂，維持乘車秩序，旅客若發現座位遭占用，也可立即向列車組員反映，以利及時協處。

此外，高鐵公司指出，高鐵現正舉辦「手機購買自由座，享TGo點數雙倍送」活動，將延長至11月30日，會員每月可享1次回饋，活動期間最多可享有4次回饋。

自由座 高鐵

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