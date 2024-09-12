輕颱貝碧佳最新路徑影響曝 氣象署：下周可能再有颱風生成

中央氣象署預報員劉宇其上午指出，輕颱貝碧佳周日、下周一最接近台灣，會有長浪。目前距離鵝鑾鼻東南東方2000多公里的海面上，有逐步增強可能，預測未來朝西北方向前進，周末（14日）接近或通過琉球，周日（15日）再以偏西北西接近中國大陸浙江、華中沿海，可能增強為中颱登陸大陸，也是最靠近台灣的時候。

劉宇其指出，貝碧佳周五、周六之前雲系都不會影響台灣，目前預估不會直接台灣近海或馬祖地區，以外圍雲系間接影響為主，但有不確定性，如果颱風暴風半徑再擴大，或路徑再往南，有可能影響台灣北部海面及馬祖。

劉宇其指出，貝碧佳14到16日最接近台灣，帶來長浪有明顯影響，14日東半部、恆春半島、基隆北海岸有長浪出現，15日到16日馬祖及中部以北沿海也會陸續有長浪，東北部、東部及馬祖浪高可能有2公尺以上。

劉宇其表示，未來一周台灣仍處低壓帶中，北部及東半部偶陣雨，一天斷斷續續下雨，中南部午後局部大雷雨。

台灣的東方海面仍是一大片低壓帶，劉宇其表示，下周菲律賓以東海面及琉球南方海面會有其他熱帶系統發展，不排除可能有熱帶性低氣壓或颱風形成，路徑及發展位置、強度可能對台灣天氣預報上有不確定性，後續需再觀察。