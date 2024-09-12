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輕颱貝碧佳最新路徑影響曝 氣象署：下周可能再有颱風生成

聯合報／ 記者胡瑞玲╱台北即時報導
颱風貝碧佳最新預估路徑。擷取自中央氣象署網站
颱風貝碧佳最新預估路徑。擷取自中央氣象署網站

中央氣象署預報員劉宇其上午指出，輕颱貝碧佳周日、下周一最接近台灣，會有長浪。目前距離鵝鑾鼻東南東方2000多公里的海面上，有逐步增強可能，預測未來朝西北方向前進，周末（14日）接近或通過琉球，周日（15日）再以偏西北西接近中國大陸浙江、華中沿海，可能增強為中颱登陸大陸，也是最靠近台灣的時候。

劉宇其指出，貝碧佳周五、周六之前雲系都不會影響台灣，目前預估不會直接台灣近海或馬祖地區，以外圍雲系間接影響為主，但有不確定性，如果颱風暴風半徑再擴大，或路徑再往南，有可能影響台灣北部海面及馬祖。

劉宇其指出，貝碧佳14到16日最接近台灣，帶來長浪有明顯影響，14日東半部、恆春半島、基隆北海岸有長浪出現，15日到16日馬祖及中部以北沿海也會陸續有長浪，東北部、東部及馬祖浪高可能有2公尺以上。

劉宇其表示，未來一周台灣仍處低壓帶中，北部及東半部偶陣雨，一天斷斷續續下雨，中南部午後局部大雷雨

台灣的東方海面仍是一大片低壓帶，劉宇其表示，下周菲律賓以東海面及琉球南方海面會有其他熱帶系統發展，不排除可能有熱帶性低氣壓或颱風形成，路徑及發展位置、強度可能對台灣天氣預報上有不確定性，後續需再觀察。

劉宇其說，今天水氣偏多，環境是偏東風，迎風面大台北地區、東半部地區及恆春半島有不定時局部短暫陣雨或雷雨，其他地區則為多雲的天氣，午後苗栗以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，雲林以南及南投地區並有局部大雨發生的機率。氣溫方面，各地高溫普遍可以來到32至35度，未下雨時體感較悶熱。

未來一周天氣重點。圖╱中央氣象署提供
未來一周天氣重點。圖╱中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖╱中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖╱中央氣象署提供
未來一周台灣仍處低壓帶中，北部及東半部偶陣雨，一天斷斷續續下雨，中南部午後局部大雷雨。本報資料照
未來一周台灣仍處低壓帶中，北部及東半部偶陣雨，一天斷斷續續下雨，中南部午後局部大雷雨。本報資料照

大雷雨 馬祖

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