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新型寵物餐廳？嘉義餐廳驚見蟑螂大軍滿地亂竄 網秒懂原因：沒辦法

聯合新聞網／ 綜合報導
一群「小強」衝進餐廳，在餐桌下四處亂竄。 圖擷自臉書社團「爆廢公社」
一群「小強」衝進餐廳，在餐桌下四處亂竄。 圖擷自臉書社團「爆廢公社」

有一名網友在臉書社團「爆廢公社」上貼出一則短影片並發文表示，他到嘉義一家知名餐廳用餐，突然驚見一群「小強」衝進餐廳，在餐桌下四處亂竄引起一陣騷動，他見狀趕緊拿出手機拍下實況。影片一出，立馬引發網友熱議，紛紛驚呼：「超噁！」

原PO透露，當時餐廳裡的客人見狀皆驚慌失措，很多人害怕的大喊「有蟑螂」、「要確定欸要確定欸」、「我嚇瘋，好可怕」，原PO還用KUSO語氣在影片中註解「嘉義知名新景點」、「寵物友善餐廳」。

影片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「應該是經過消毒的關係」、「這應該是外面馬路在消毒所有蟑螂都衝進店裡」、「那是在做消毒殺蟲才會出現這種景象，正常這些昆蟲不易現身」、「應該是有里長派人來噴藥，這蟑螂逃竄的狀況、大概半小時後就可以準備掃把了」。

還有不少網友替店家喊冤，指出「感覺是登革熱噴藥，沒辦法」、「若當天有消毒或是噴藥，水溝的蟑螂全部爬出來」、「大多街道噴藥消毒完後，蟑螂傾巢而出，通常過五秒就會聽到街邊店家跟住家的尖叫聲」，不過有網友表示「超討厭消毒的，路上、騎樓、地下室都是一堆強哥的尊體」。

嘉義 爆廢公社 蟑螂 餐廳

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