賈新興：下周不排除有雙颱發展 但不影響中秋節

菲律賓東方到南海是一大片低氣壓，中旬到下旬有多個熱帶系統可能發展。下周二就是中秋節，不少人擔心會不會有颱風來亂，影響返鄉及賞月，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興給答案了。

賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」指出，觀察14日(周六)至15日，菲律賓東南方外海季風低壓帶，不排除有機會於15日至16日可能有雙颱發展的機率，若生成則分別是葡萄桑及蘇力颱風。但賈新興指出，不影響中秋節，等到發展起來再來觀察。他也說，超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

有關中秋節（17日）天氣，賈新興說，中秋節宜花東沿海有局部短暫陣雨，午後苗栗以南及花東有局部短暫陣雨。晚上賞月，北北基宜雲層厚，桃園以南賞月機率高，花東多雲時晴。

至於第13號颱風貝碧佳，賈新興說，目前資料顯示，周六及周日影響琉球群島一帶。多數國家預測貝碧佳先到琉球之後再到中國，14日之前路徑變化少，15到16日要觀察路徑，如果往南一點會離台灣北部海域比較近。

最近天氣，賈新興說，13日午後苗栗以南及東北角有零星短暫陣雨。14日清晨基隆及東北角有零星短暫雨，苗栗以南沿海有零星短暫雨，午後西半部及宜蘭有零星短暫雷陣雨。15日桃園以北有零星短暫陣雨，午後台中以北及宜花有局部短暫陣雨，嘉義以南山區亦有零星短暫陣雨。

16日苗栗以北及宜蘭有局部短暫陣雨，午後竹苗山區及南投以南山區有零星短暫陣雨。18日午後桃園以北及宜蘭有局部短暫陣雨，中南部山區亦有零星短暫雨。

賈新興指出，19日北海岸、基隆至東北角有零星短暫雨，午後苗栗以北及宜花有局部陣雨。晚上至20日下午，有受颱風環流影響的機率，西半部及宜蘭有陣雨或雷雨、花東亦有局部短暫陣雨，其中台中以北有局部較大雨勢發生的機率。21日台南以南有局部陣雨，午後新竹以北及宜花有局部短暫陣雨。