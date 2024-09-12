快訊

舊生家長狂刷負評 新穎寬敞的警政署教保中心缺額過半

美股揚激勵台股早盤一度漲逾500點 台積電漲39元開936元

專題／從毒寶寶到受虐老人 法醫解剖刀下的4道社會傷痕

江蕙親曝罹癌 北市統計癌居首位死因逾50年、肺癌第一

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
由於癌症居台北市首位死因逾50年。圖/北市主計處提供。
由於癌症居台北市首位死因逾50年。圖/北市主計處提供。

「二姐」江蕙日前突發表親筆信，揭露自己2015年罹癌，這9年來積極抗癌，多次面臨生死交關。據北市主計處統計，癌症居台北市首位死因已逾50年，其中第一大癌症死因為氣管、支氣管和肺癌。

112年台北市癌症死亡率為每十萬人213.3人，因人口老化，故較111年增加1.8%；至癌症死亡年齡中位數，則為73歲，較所有死因81歲提早8歲。

由於癌症居台北市首位死因逾50年，市府也籲請市民善加利用政府提供之相關預防保健服務，以早期發現，早期治療。

據台北市政府衛生局統計，112年台北市癌症死亡人數為5325人，較111年增加79人(1.5%)。同年其死亡率為每十萬人213.3人，較111年增加3.7人(1.8%)，倘排除年齡組成因素的標準化死亡率，則為每十萬人減少1.0人(-1.0%)，表示癌症死亡率上升主因為人口老化。

另觀察癌症死因別，112年台北市前五大癌症死因死亡率依序為每十萬人中氣管、支氣管和肺癌43.0人、結腸、直腸和肛門癌30.2人、女性乳癌26.8人、肝和肝內膽管癌24.7人及前列腺(攝護腺)癌19.1人，與111年比較，僅女性乳癌每十萬人下降3.2人(-10.8%)，其餘皆為上升。

另依死亡年齡觀察，去年北市癌症死亡年齡中位數為73歲，較所有死因81歲，提早8歲，其中前五大癌症死亡年齡中位數，僅女性乳癌為66歲，不及70歲；與111年相較，癌症死亡年齡中位數持平，而前五大癌症死因中，肝和肝內膽管癌及前列腺(攝護腺)癌死亡年齡中位數皆增加1歲，氣管、支氣管和肺癌及結腸、直腸和肛門癌則分別減少1歲及2歲。

北市 癌症

延伸閱讀

江蕙抗癌成功復出開唱 陳其邁：祝福二姐身體健康

江蕙驚曝罹癌嗓音受損 1年前張清芳演唱會「開金口」揭聲音狀態

江蕙曝抗癌9年！她揭張菲「私下反應」

被天后江蕙稱讚歌聲好 蔣萬安說「過獎了」但承認一件事

相關新聞

不二糕餅「蛋黃酥」驚見蟑螂屍體？兩派網友意見大不同

蛋黃酥也有食安問題？有網友在爆料公社發文，表示「不二糕餅店蛋黃酥中間，竟然有蟑螂」，並且附上多張蟑螂屍體與蛋黃酥的照片。...

卓榮泰稱「最年輕」部長 李遠曝「塞紙條爭預算」秘辛

第48屆金鼎獎頒獎典禮昨於南港展覽館舉行，行政院長卓榮泰出席頒發特別貢獻獎予雄獅美術創辦人李賢文，日本推理小說家湊佳苗也...

凌晨5時15分東部海域地震規模4.8 最大震度宜蘭3級

中央氣象署發布第465號顯著有感地震報告，今天凌晨5時15分，在花蓮縣政府東北東方53.0公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模4.8地震，地震深度32.1公里。 各地震度級： 宜蘭縣地區最大震

貝碧佳颱風增強中 鄭明典po圖：雲系組織起來了

輕颱貝碧佳仍在增強中，預估向北北西轉西北朝琉球前進，中央氣象局前局長鄭明典在臉書po圖指出，貝碧佳颱風雲系組織起來了。

貝碧佳不侵台！中秋另有擾動發展 吳德榮：今水氣增多易降雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今日2時中央氣象署「路徑潛勢預測圖顯示，「貝...

江蕙親曝罹癌 北市統計癌居首位死因逾50年、肺癌第一

「二姐」江蕙日前突發表親筆信，揭露自己2015年罹癌，這9年來積極抗癌，多次面臨生死交關。據北市主計處統計，癌症居台北市首位死因已逾50年，其中第一大癌症死因為氣管、支氣管和肺癌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。