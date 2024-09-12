江蕙親曝罹癌 北市統計癌居首位死因逾50年、肺癌第一

「二姐」江蕙日前突發表親筆信，揭露自己2015年罹癌，這9年來積極抗癌，多次面臨生死交關。據北市主計處統計，癌症居台北市首位死因已逾50年，其中第一大癌症死因為氣管、支氣管和肺癌。

112年台北市癌症死亡率為每十萬人213.3人，因人口老化，故較111年增加1.8%；至癌症死亡年齡中位數，則為73歲，較所有死因81歲提早8歲。

由於癌症居台北市首位死因逾50年，市府也籲請市民善加利用政府提供之相關預防保健服務，以早期發現，早期治療。

據台北市政府衛生局統計，112年台北市癌症死亡人數為5325人，較111年增加79人(1.5%)。同年其死亡率為每十萬人213.3人，較111年增加3.7人(1.8%)，倘排除年齡組成因素的標準化死亡率，則為每十萬人減少1.0人(-1.0%)，表示癌症死亡率上升主因為人口老化。

另觀察癌症死因別，112年台北市前五大癌症死因死亡率依序為每十萬人中氣管、支氣管和肺癌43.0人、結腸、直腸和肛門癌30.2人、女性乳癌26.8人、肝和肝內膽管癌24.7人及前列腺(攝護腺)癌19.1人，與111年比較，僅女性乳癌每十萬人下降3.2人(-10.8%)，其餘皆為上升。

另依死亡年齡觀察，去年北市癌症死亡年齡中位數為73歲，較所有死因81歲，提早8歲，其中前五大癌症死亡年齡中位數，僅女性乳癌為66歲，不及70歲；與111年相較，癌症死亡年齡中位數持平，而前五大癌症死因中，肝和肝內膽管癌及前列腺(攝護腺)癌死亡年齡中位數皆增加1歲，氣管、支氣管和肺癌及結腸、直腸和肛門癌則分別減少1歲及2歲。