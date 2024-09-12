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一周烤三次！母女用一物當烤肉架接連罹癌 鄰曝：常飄出臭味

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師曝母女1周3次用輪胎框當烤肉架，相繼罹癌。此為烤肉示意圖。 圖／Ingimage
營養師曝母女1周3次用輪胎框當烤肉架，相繼罹癌。此為烤肉示意圖。 圖／Ingimage

中秋節即將到來，不少國人會以烤肉的方式與親友相聚過節，營養師許瓊月在電視節目「聚焦2.0」透露，曾經遇過一名年僅20歲、罹患大腸癌的女子前來諮詢，她透露家中一周烤肉三次的飲食習慣，且會使用廢棄的輪胎框充當烤肉架，女子表示母親也因而罹肺腺癌

女子不諱言地向許瓊月表示，喜歡吃焦焦的烤肉食物，認為比較好吃，即便食物烤焦了也照吃。女子的鄰居也是前來諮詢的病患，鄰居還透露，每當該名罹患大腸癌的女子在家中烤肉時，飄出的不是烤肉的香味，而是輪胎加熱過後的有毒臭味，讓許瓊月推測，這可能也是導致母女兩人皆罹患癌症的主因之一。因為輪胎在加熱後會產生有毒氣體，長期吸入這些氣體對健康的傷害不小。

許瓊月在節目中提醒民眾，吃烤肉的同時不妨準備一些蔬菜，與肉品一起吃下，這樣才能在享受過節氣氛時，對健康不會產生壓力。許瓊月也分享包括羽衣甘藍、紫蘇葉、芝麻葉，都是非常理想搭配烤肉一起吃的蔬菜，內湖麗馨中醫診所院長沈瑞斌醫師也在節目中示範，如何健康吃烤肉，只見他將牛肉片直接包在一片紫蘇葉中吃下，既不失美味也同時顧健康。

中秋 大腸癌 廢輪胎 烤肉 肺腺癌

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