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豐水期限定美景 台版「九寨溝珍珠灘」梅山太興飛瀑美不勝收

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
觀賞飛瀑美景後，沿步道往下，抵達與步道相接產業道路，再循產業道路步行，可看到吊橋，橋上風光優美。圖／黃寶男提供
觀賞飛瀑美景後，沿步道往下，抵達與步道相接產業道路，再循產業道路步行，可看到吊橋，橋上風光優美。圖／黃寶男提供

7月底凱米颱風為嘉義帶來驚人雨量，又夏季午後雷陣雨，嘉縣山區降雨豐沛，梅山鄉太興村飛瀑，多條如絲的流水同時往下奔流，畫面壯觀如詩如畫，被稱為台版「九寨溝珍珠灘」，退休校長黃寶男日前上山觀賞走步道，拍下飛瀑畫面及影片，美景讓人感到療癒、紓解身心壓力，

黃寶男說，太興飛瀑步道，昔日稱為「阿葉溪步道」，位在梅山鄉太興村，步道長度約700公尺，阿葉溪瀑布共有3層，高度在10至20公尺之間。裸露的岩盤上，有多條因溪水侵蝕而成的渠道。當溪流從岩盤頂端，順渠道分流而下，即形成一條條如白鍊的水瀑。

觀賞飛瀑美景後，沿步道往下，抵達與步道相接產業道路，再循產業道路步行，可看到吊橋，橋上風光優美。對岸瑞里村農興宮旁刻有「石磨天下穀」文字石頭，以及1座石磨，典故可追溯清道光年間，展現此地文史。

「阿葉溪步道」經阿里山國家風景區管理處重新修築後，2018年9月重新開放。從步道西側一端進入，沿木棧階梯而下，耳際傳來潺潺的水聲，不一會兒即抵達一處觀瀑平臺。其上擺設的原木桌椅，不僅提供日常休憩，是茶席品茗好地點。

目前正逢梅山鄉黃頭鷺遷徙季，大批黃頭鷺從北方遷徙至東南亞地區及馬來西亞過冬，形成一年一度遷徙奇觀，沿著雲林桶頭、樟湖飛行，穿越梅山太興村生毛樹溪山谷，鳥群利用山谷氣流飛翔、變換隊形，形成令人驚嘆壯觀畫面，此時上山賞鳥、觀飛瀑、走步道。

嘉縣山區降雨豐沛，梅山鄉太興村飛瀑，多條如絲的流水同時往下奔流，畫面壯觀如詩如畫，被稱為台版「九寨溝珍珠灘」。圖／黃寶男提供
嘉縣山區降雨豐沛，梅山鄉太興村飛瀑，多條如絲的流水同時往下奔流，畫面壯觀如詩如畫，被稱為台版「九寨溝珍珠灘」。圖／黃寶男提供
嘉縣山區降雨豐沛，梅山鄉太興村飛瀑，多條如絲的流水同時往下奔流，畫面壯觀如詩如畫，被稱為台版「九寨溝珍珠灘」。圖／黃寶男提供
嘉縣山區降雨豐沛，梅山鄉太興村飛瀑，多條如絲的流水同時往下奔流，畫面壯觀如詩如畫，被稱為台版「九寨溝珍珠灘」。圖／黃寶男提供
「阿葉溪步道」經阿里山國家風景區管理處重新修築後，2018年9月重新開放。圖／黃寶男提供
「阿葉溪步道」經阿里山國家風景區管理處重新修築後，2018年9月重新開放。圖／黃寶男提供

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