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貝碧佳颱風增強中 鄭明典po圖：雲系組織起來了

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
貝碧佳颱風雲系。擷取自鄭明典臉書
貝碧佳颱風雲系。擷取自鄭明典臉書

輕颱貝碧佳仍在增強中，預估向北北西轉西北朝琉球前進，中央氣象局前局長鄭明典在臉書po圖指出，貝碧佳颱風雲系組織起來了。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今日2時中央氣象署「路徑潛勢預測圖顯示，貝碧佳今晚將增強為中颱；向北北西轉西北朝琉球前進、15日進入東海，16日登陸浙江，侵襲台灣機率低。

天氣風險公司天氣分析師廖于霆指出，貝碧佳颱風強度持續增強，預測路徑穩定朝琉球海面移動，預估周日就會來到琉球那霸一帶，下周一抵達東海，並從浙江附近登陸，受到它外圍環流水氣影響，周日到下周一北部、東北部有間歇雨勢，不過高溫可望有所緩解。

颱風貝碧佳預估路徑。擷取自中央氣象署網站
颱風貝碧佳預估路徑。擷取自中央氣象署網站

琉球 颱風

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