貝碧佳颱風增強中 鄭明典po圖：雲系組織起來了

輕颱貝碧佳仍在增強中，預估向北北西轉西北朝琉球前進，中央氣象局前局長鄭明典在臉書po圖指出，貝碧佳颱風雲系組織起來了。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今日2時中央氣象署「路徑潛勢預測圖顯示，貝碧佳今晚將增強為中颱；向北北西轉西北朝琉球前進、15日進入東海，16日登陸浙江，侵襲台灣機率低。