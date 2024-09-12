今明水氣多「降雨熱區 」這裡 中秋賞月機率曝

出門要帶傘，天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天指出，今偏東風水氣影響，東半部易有陣雨；明天迎風面的東半部與基隆北海岸地區仍有陣雨，中南部仍有短暫午後雷陣雨，雨勢可能比今天稍弱一點。

下周二就是中秋節，廖于霆指出，目前看來應該沒有颱風直接攪局，不過受低壓水氣影響，東半部與北海岸、東北角地區雲量多容易有陣雨，要賞月要從雲縫中。其他地區多雲時晴，相對比較容易看到月亮。因為數值模式持續預報下周菲律賓東方海面還有其他颱風形成，預報會不會有變化還要再持續觀察。

廖于霆指出，今受偏東風水氣影響，迎風面東半部及基隆北海岸地區容易有陣雨，降雨不限午後，整天都有突如其來一陣大雨的機會，不下雨的時候可能會出太陽，還是比較熱。中南部山區今天仍有午後雷陣雨，並有短時較大雨勢發生機會。

西半部其他地區今天天氣大致穩定，都是晴時多雲，日照強氣溫高。各地高溫北部可來到34-35度，中南部33-34度，東半部32-33度。

廖于霆說，明天受低壓帶影響，台灣附近風場轉東北風，迎風面的東半部與基隆北海岸地區仍有陣雨，中南部仍有短暫午後雷陣雨，雨勢可能比今天稍弱一點，白天氣溫跟今天差不多，還是悶熱。

至於菲律賓東方海面的貝碧佳颱風，廖于霆說，強度持續增強，預測路徑穩定朝琉球海面移動，預估周日就會來到琉球那霸一帶，下周一抵達東海，並從浙江附近登陸，受到它外圍環流水氣影響，周日到下周一北部、東北部有間歇雨勢，不過高溫可望有所緩解。