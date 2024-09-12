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「貝碧佳」今晚增強為中颱！吳德榮曝最新路徑、對台影響

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貝碧佳不侵台！中秋另有擾動發展 吳德榮：今水氣增多易降雨

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今水氣增加，北部、東半部轉有局部雨，午後中南部易有強對流，有大雷雨發生的機率。聯合報系資料照
今水氣增加，北部、東半部轉有局部雨，午後中南部易有強對流，有大雷雨發生的機率。聯合報系資料照

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今日2時中央氣象署「路徑潛勢預測圖顯示，「貝碧佳」今晚將增強為中颱；向北北西轉西北朝琉球前進、15日進入東海，16日登陸浙江，侵襲台灣機率低。最新(11日20時)歐洲模式(ECMWF)系集50次模擬路徑顯示，平均路徑與中央氣象署預測類似，但部分系集路徑離台很近，仍應密切觀察。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬、下周二(17日)20時「貝碧佳」已在華中，菲律賓東方海面另有擾動發展，距離台灣皆很遠，對天氣皆無直接影響；至於其未來動向，各國模式模擬非常分歧，需再觀察。

吳德榮指出，今台灣東側有水氣移入，北部、東半部轉有局部雨；大氣不穩定，午後中南部易有強對流，有大雷雨發生的機率。明日、周六水氣略減，北部、東半部偶有局部短暫降雨，中南部山區午後有局部陣雨或雷雨。

今日各地區氣溫為：北部22至36度、中部24至36度、南部24至36度及東部22至35度。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，下周日、一(15、16日)「貝碧佳」經東海、登陸浙江；北部有局部陣雨、午後山區偶有局部短暫陣雨，下周日氣溫略降，北台稍轉涼，下周一氣溫回升。中秋節(17日)、下周三(18日)台灣東側有水氣移入，大台北東側、東半部雲量多，偶有局部短暫雨，西半部多雲時晴、午後山區偶有局部短暫陣雨。

吳德榮 大雷雨 颱風

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