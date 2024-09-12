快訊

凌晨5時15分東部海域地震規模4.8 最大震度宜蘭3級

科技股領漲…美股黑翻紅 那指升逾2%、輝達大漲8.03%

聽新聞
0:00 / 0:00

凌晨5時15分東部海域地震規模4.8 最大震度宜蘭3級

聯合新聞網／ 綜合報導
中央氣象署發布顯著有感地震報告。圖／中央氣象署提供
中央氣象署發布顯著有感地震報告。圖／中央氣象署提供

中央氣象署發布第465號顯著有感地震報告，今天凌晨5時15分，在花蓮縣政府東北東方53.0公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模4.8地震，地震深度32.1公里。

各地震度級：

宜蘭縣地區最大震度 3級

花蓮縣地區最大震度 2級

南投縣地區最大震度 1級

臺中市地區最大震度 1級

新北市地區最大震度 1級

臺東縣地區最大震度 1級

新竹縣地區最大震度 1級

彰化縣地區最大震度 1級

雲林縣地區最大震度 1級

桃園市地區最大震度 1級

嘉義 地震 新竹 花蓮縣政府

相關新聞

凌晨5時15分東部海域地震規模4.8 最大震度宜蘭3級

中央氣象署發布第465號顯著有感地震報告，今天凌晨5時15分，在花蓮縣政府東北東方53.0公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模4.8地震，地震深度32.1公里。 各地震度級： 宜蘭縣地區最大震

高功能自閉少年自殘 送美荒野治療

十八歲「東東」日前順利考取美國知名大學，很難想像他罹患「高功能自閉症類群障礙症」，升上國中後症狀嚴重，常握拳用力敲打頭部...

異位性皮膚炎 她皮膚搔癢「如蟻從骨髓鑽出」

對於許多異位性皮膚炎患者來說，極癢、極痛已是日常生活的一部分，三十歲周小姐從小飽受皮膚搔癢之苦，嚴重時，四肢、腹部與背部...

卓榮泰稱「最年輕」部長 李遠曝「塞紙條爭預算」秘辛

第48屆金鼎獎頒獎典禮昨於南港展覽館舉行，行政院長卓榮泰出席頒發特別貢獻獎予雄獅美術創辦人李賢文，日本推理小說家湊佳苗也...

寫情書給AI 聯經出版獲金鼎獎

第四十八屆金鼎獎頒獎典禮昨於南港展覽館舉行，聯經出版公司以「寫給Aillen的情書：真人vs. ＡＩ ChatGPT互動...

健康主題館／譚敦慈聰明烤肉3撇步 選對水果搭配吃

● 烤肉選擇通風處，別吸太多煙

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。