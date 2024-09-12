不二糕餅「蛋黃酥」驚見蟑螂屍體？兩派網友意見大不同

蛋黃酥也有食安問題？有網友在爆料公社發文，表示「不二糕餅店蛋黃酥中間，竟然有蟑螂」，並且附上多張蟑螂屍體與蛋黃酥的照片。並且表示「只剩一半蟑螂身體，很有可能代表另外一半蟑螂已經被吃下肚」。許多網友見狀，紛紛留言表示「加料不加價」、「謝謝幫我省荷包」。但也有不少網友持反對意見，覺得「蟑螂有點乾淨看起來不太像從月餅掉出來的？」、「剖面看起來不太像是咬的」

位於台中的「不二糕餅」，標榜技術傳承自彰化老餅店「不二家」，乃是中台灣極具代表性的漢餅名店，尤其「蛋黃酥」更是許多民眾在中秋節指定購買的明星商品，店門口總是長長的排隊人龍。但是有網友於爆料公社發文並附上照片，表示「超噁心~不二糕餅店蛋黃酥中間，竟然有蟑螂」作者並指出，「帶了一盒知名排隊名店-『不二糕餅』的蛋黃酥，長輩吃到一半感覺怪怪的，一看之下，整個人都嚇壞了，裡面竟然吃到蟑螂，而且只剩一半蟑螂身體，很有可能代表另外一半蟑螂已經被吃下肚，原本長輩身體最近不太好，現在又吃到蟑螂，做子女的我們都很擔心長輩身體是否會被影響。」同時作者還表示「不二是間， 這麼大、又這麼多人喜歡的店鋪，怎麼食安控管這麼糟糕啊，真是嚇死人了」