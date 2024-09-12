不二糕餅「蛋黃酥」驚見蟑螂屍體？兩派網友意見大不同
蛋黃酥也有食安問題？有網友在爆料公社發文，表示「不二糕餅店蛋黃酥中間，竟然有蟑螂」，並且附上多張蟑螂屍體與蛋黃酥的照片。並且表示「只剩一半蟑螂身體，很有可能代表另外一半蟑螂已經被吃下肚」。許多網友見狀，紛紛留言表示「加料不加價」、「謝謝幫我省荷包」。但也有不少網友持反對意見，覺得「蟑螂有點乾淨看起來不太像從月餅掉出來的？」、「剖面看起來不太像是咬的」
位於台中的「不二糕餅」，標榜技術傳承自彰化老餅店「不二家」，乃是中台灣極具代表性的漢餅名店，尤其「蛋黃酥」更是許多民眾在中秋節指定購買的明星商品，店門口總是長長的排隊人龍。但是有網友於爆料公社發文並附上照片，表示「超噁心~不二糕餅店蛋黃酥中間，竟然有蟑螂」作者並指出，「帶了一盒知名排隊名店-『不二糕餅』的蛋黃酥，長輩吃到一半感覺怪怪的，一看之下，整個人都嚇壞了，裡面竟然吃到蟑螂，而且只剩一半蟑螂身體，很有可能代表另外一半蟑螂已經被吃下肚，原本長輩身體最近不太好，現在又吃到蟑螂，做子女的我們都很擔心長輩身體是否會被影響。」同時作者還表示「不二是間， 這麼大、又這麼多人喜歡的店鋪，怎麼食安控管這麼糟糕啊，真是嚇死人了」
隨著照片出爐，許多網友紛紛留言表示「超噁的」、「這太誇張了吧！」、「滿滿蛋白質」、「突然不敢吃蛋黃酥了」。但是由於作者發布的照片中，蟑螂屍體並非出現在蛋黃酥內，加上身上並沒有明顯的蛋黃酥餡料，因此有另外一批網友都認為「讓子彈飛一下」，質疑「不可能，蟑螂太乾淨了」、「連腳上都沒卡任何餡料，好強。」、「感覺像是被切成兩截的」、「斷面太整齊了」兩派網友各有不同看法。實際的狀況，恐待業者再行說明。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言