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健康你我他／咬不動、沒胃口 綠豆稀飯成極品

聯合報／ 文／以薰（新北永和）
圖／讀者提供
圖／讀者提供

老爸年輕時牙疼就醫，彼時因醫療常識不足，被牙醫糊弄，硬是一口氣拔了好幾顆牙。因不影響張口美觀便不以為意，多年來幾乎沒踏入牙科診所例行檢查，沒有牙齒保健的觀念，所以步入中年後，開始掉牙齒了。

近年老爸的牙齒掉得差不多，又不願做假牙，吃的東西愈來愈要求軟爛。兩年前開始，老爸對吃食有了更多挑剔，幾乎不想再吃需要細嚼的食物，有時他一頓飯吃一個小時，自己都覺得花太多時間在餐桌上。常請老媽務必把食物燜、燉、煮得久一點，以便享受好嚼食光。

我們一直不能理解老爸愈來愈無法咀嚼是什麼狀態，直到我自己前段時間犯牙齦腫痛，咀嚼困難，才體會老爸的處境。

出國前，我以為給牙醫清理後便沒事了，豈知到了國外，牙齦又痛了起來，面對滿桌的美食，只能「視吃」。為了填飽肚子，僅能撿食不太需要咀嚼、體積小的食物，且胃口盡失。那段期間，我最可口的餐點是綠豆南瓜稀飯，加一顆荷包蛋，一口接一口，清涼消暑，真是人間極品。

由於經歷過無法順利咬碎食物的尷尬，知道老爸為何總是吃食軟爛，實在是迫不得已啊。但我們都尊重老爸不願配戴假牙，盡量在日常飲食能滿足他的需求，希望他能吃得開心、營養均衡就好。慶幸老爸五穀雜糧沖泡飲品吃得很勤，補足養分。

假牙 牙齒 老爸

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