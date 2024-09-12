聽新聞
0:00 / 0:00
健康你我他／咬不動、沒胃口 綠豆稀飯成極品
老爸年輕時牙疼就醫，彼時因醫療常識不足，被牙醫糊弄，硬是一口氣拔了好幾顆牙。因不影響張口美觀便不以為意，多年來幾乎沒踏入牙科診所例行檢查，沒有牙齒保健的觀念，所以步入中年後，開始掉牙齒了。
近年老爸的牙齒掉得差不多，又不願做假牙，吃的東西愈來愈要求軟爛。兩年前開始，老爸對吃食有了更多挑剔，幾乎不想再吃需要細嚼的食物，有時他一頓飯吃一個小時，自己都覺得花太多時間在餐桌上。常請老媽務必把食物燜、燉、煮得久一點，以便享受好嚼食光。
我們一直不能理解老爸愈來愈無法咀嚼是什麼狀態，直到我自己前段時間犯牙齦腫痛，咀嚼困難，才體會老爸的處境。
出國前，我以為給牙醫清理後便沒事了，豈知到了國外，牙齦又痛了起來，面對滿桌的美食，只能「視吃」。為了填飽肚子，僅能撿食不太需要咀嚼、體積小的食物，且胃口盡失。那段期間，我最可口的餐點是綠豆南瓜稀飯，加一顆荷包蛋，一口接一口，清涼消暑，真是人間極品。
由於經歷過無法順利咬碎食物的尷尬，知道老爸為何總是吃食軟爛，實在是迫不得已啊。但我們都尊重老爸不願配戴假牙，盡量在日常飲食能滿足他的需求，希望他能吃得開心、營養均衡就好。慶幸老爸五穀雜糧沖泡飲品吃得很勤，補足養分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言